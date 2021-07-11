تاج الدين: تراجع واضح في إصابات كورونا ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن هذه الفترة تشهد تراجعا واضحا فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب انخفاض الحالات التى تحتاج إلى الرعاية في المستشفيات.

وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه مازال هناك حالات إصابة جديدة ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

اللقاحات

وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إلى أن اللقاحات جزء من الحماية فى الإصابة من ناحية، وجزء من تخفيف عبء الفيروسات من ناحية أخرى.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن التطعيمات تقلل بشدة من الحالات الشديدة والحادة، لافتاً إلى أن اللقاحات هي الجزء المهم من الحماية لتداعيات الإصابة بالفيروس.

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر، قائلاً: "كل شيء ممكن"، مشيراً إلى أن الفترة البينية بين الموجة الثانية والموجة الثالثة، والفترة البينية الحالية التي تشهد تناقص في حالات الإصابة وحالات الوفاة، هي فترة هامة للغاية.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة البينية قبل وجود موجة رابعة تشهد تدريب وتعليم كافة الأطباء والعاملين والمسئولين، على تصدى الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطي الأكسجين، والمستلزمات الطبية والأدوية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة قائلاً: "نتمنى إن ميجيش موجة رابعة، وتحويرات لفيروس كورونا أُخرى، ولكن مازالت هذه أمنيات، والواقع يستوجب مننا توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة".

وأكد عوض تاج الدين أن ما تم من إجراءات احترازية في سنوات النقل، وفي امتحانات الجامعات، سيتم أيضاً في امتحانات الثانوية العامة التي سنشهدها خلال الأيام القادمة، معقباً: "امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي تمت في ظروف أصعب من الحالية، وواثق من تجاوزها هذا العام على خير".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة على أن التجربة المصرية في هذا المجال، هي تجربة مثيرة ورائعة وفيها تكامل من كافة الجهات، وبالتالي سيتم خوض امتحانات الثانوية العامة والانتهاء منها بسلام، ولكن يتطلب سعي كل الجهات إلى الالتزام والوقاية.

وأشار عوض تاج الدين إلى ان إجمالي من حصل على التطعيم بلقاح كورونا في مصر حتى الآن، حوالي 4.5 مليون، ويتم الاقتراب من 5 مليون قريباً، وسيصبح هناك طفرة في أعداد المتلقين للقاح خلال الفترة القادمة.