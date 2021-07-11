عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين: تراجع واضح في إصابات كورونا ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

دكتور عوض تاج الدين
دكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن هذه الفترة تشهد تراجعا واضحا فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب انخفاض الحالات التى تحتاج إلى الرعاية في المستشفيات.

وأضاف مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه مازال هناك حالات إصابة جديدة ولذلك يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 اللقاحات

وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إلى أن اللقاحات جزء من الحماية فى الإصابة من ناحية، وجزء من تخفيف عبء الفيروسات من ناحية أخرى.

وتابع  مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن التطعيمات تقلل بشدة من الحالات الشديدة والحادة، لافتاً إلى أن اللقاحات هي الجزء المهم من الحماية لتداعيات الإصابة بالفيروس.

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر، قائلاً: "كل شيء ممكن"، مشيراً إلى أن الفترة البينية بين الموجة الثانية والموجة الثالثة، والفترة البينية الحالية التي تشهد تناقص في حالات الإصابة وحالات الوفاة، هي فترة هامة للغاية.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة البينية قبل وجود موجة رابعة تشهد تدريب وتعليم كافة الأطباء والعاملين والمسئولين، على تصدى الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطي الأكسجين، والمستلزمات الطبية والأدوية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة قائلاً: "نتمنى إن ميجيش موجة رابعة، وتحويرات لفيروس كورونا أُخرى، ولكن مازالت هذه أمنيات، والواقع يستوجب مننا توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة".

وأكد عوض تاج الدين أن ما تم من إجراءات احترازية في سنوات النقل، وفي امتحانات الجامعات، سيتم أيضاً في امتحانات الثانوية العامة التي سنشهدها خلال الأيام القادمة، معقباً: "امتحانات الثانوية العامة للعام الماضي تمت في ظروف أصعب من الحالية، وواثق من تجاوزها هذا العام على خير".

ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة على أن التجربة المصرية في هذا المجال، هي تجربة مثيرة ورائعة وفيها تكامل من كافة الجهات، وبالتالي سيتم خوض امتحانات الثانوية العامة والانتهاء منها بسلام، ولكن يتطلب سعي كل الجهات إلى الالتزام والوقاية.

وأشار عوض تاج الدين إلى ان إجمالي من حصل على التطعيم بلقاح كورونا في مصر حتى الآن، حوالي 4.5 مليون، ويتم الاقتراب من 5 مليون قريباً، وسيصبح هناك طفرة في أعداد المتلقين للقاح خلال الفترة القادمة.

مستشار الرئيس لشئون الصحة انخفاض الحالات محمد عوض تاج الدين الصحة اللقاحات الفيروسات تخفيف عبء الفيروسات الوقاية والاحتراز

ترشيحاتنا

نهائي أمم أوروبا.. إنجلترا تسعى للقبها الأول أمام صلابة إيطاليا

حالة الطقس اليوم الأحد11-7-2021 فى مصر| شاهد

خبير روسي: سبب رئيسي في ظهور سلالات جديدة لـ فيروس كورونا

أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 11-7-2021

تقييد سيدة وتكميم فمها على متن طائرة .. لهذا السبب

عدينا الموجة الثالثة.. الصحة: كل اللقاحات المتوفرة آمنة وتؤدي دورها بشكل جيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

تنبيه عاجل من التعليم للجان امتحانات الثانوية العامة 2021

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ