رئيس البرلمان: تعديلات قانون العقوبات بما يغلظ عقوبة التحرش قفزة للأمام

قال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي إن تعديلات قانون العقوبات بما يغلظ عقوبة التحرش قفزة للأمام جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وهاجمت النائبة فريدة الشوباشي مشوهي صورة المرأة ممن يقولون إنها سبب التحرش بها.

وأضافت: “ عليهم أن يحترموا المرأة و يحترموا نفسهم و لا يمشوا بالغرائز و القانون هدفه الردع”.

و شدد النائب مصطفي بكري على تغليظ عقوبة التحرش بطفلة أقل من 15 سنة.

وهاجم بكري الاعتداء على النائبة التونسية عبير موسي تحت قبة البرلمان، مضيفا: “اعترض على ما قام به حزب النهضة الإخواني ومريديه وأتباعه بصورة مهينة”.