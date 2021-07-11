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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة صور جمعتها بوالدها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وحرصت على تذكره بكلمات مؤثرة في ذكرى ميلاده، وكتبت عبر صورهما :“11 /7 /1951 أمّا عن أبي فلا اقتباسَ ينصفه ولا نص يكفي للحديث عنه هو الفضلُ هو الخير .. هو الكلُ ❤️”.

وشاركت هبة مجدي في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل موسى الذي دارت أحداثه في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.


مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

هبه مجدى الفنانة هبة مجدي اخبار هبة مجدي

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