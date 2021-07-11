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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة هارتفوردشير: نقدم منحا سنوية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة تصل ل50%

جامعة هارتفوردشير
جامعة هارتفوردشير

قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن جامعة هارتفوردشير بالعاصمة الإدارية والتي تستضيفها المؤسسة،  تقدم منحا لطلاب الثانوية العامة كل عام والتي تكون بنسبة 50 % ، مشيرا إلى أن أنواع المنح هي منح تفوق رياضي ومنح تفوق دراسي بالإضافة إلى منح لأبناء شهداء الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه كلما كان لدى الجامعة طلاب متفوقون كلما كان الأمر به فائدة كبيرة لها.
 


وأضاف أن جامعة هارتفوردشير تدرك تمامًا ما يتطلبه سوق العمل، وذلك هو ما يميزها عن غيرها من الجامعات، لذا نحن نتعامل مع الصناعة بشكل مباشر ونوفر اتفاقيات جديدة مع المؤسسات الصناعية لتدريب الطلاب وخلق فرصًا مصممة وفقًا لاحتياجاتها؛ وهذا هو جوهر ما نقوم به.

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وتعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية، هي أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وتقع جامعة Hertfordshire في العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ انطلاقها مجال التعليم منذ أكثر من 50 عاما، فهي تمتلك مكانة هامة يتم قياسها بناءً على جودة التعليم وطرق التدريس بها والمناخ الذي يتم توفيره للطلاب المقدمة من برامج تقدم من خلال الجامعة، من بينها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة بالإضافة إلى كليات الهندسة والتي تشمل علوم الكمبيوتر وغيرها، كما أن البرامج المتاحة كثيرة وتعطي الكثير من الاختيارات المتعددة للطلاب.

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