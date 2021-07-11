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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الرئاسة: توطين الصناعة أصبح خطاً استراتيجيا للدولة

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والتموين اليوم كان يهتم بشكل رئيسي بالمخزون الاستراتيجي للدولة الخاصة بالسلع والمنتجات واللحوم الحمراء والبيضاء خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجانب الأخر من الاجتماع أهتم بتطوير الصناعات الغذائية الوطنية على مستوى الجمهورية، وإعادة هيكلة الشركات، موضحًا أن هناك خطة طموحة لتطوير شركات قها وادفينا وإعادة هيكلتهم للعودة لسابق عهدهم.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تطرق للتعاون مع إندونيسيا وماليزيا في انتاج زيت النخيل، لكون هناك طلب متزايد عليه لدخوله في الكثير من الصناعات الغذائية.

 

وتابع  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تستورد كميات كبيرة منه، وهناك خطة لإنشاء منطقة لوجستية ومصنع لتصنيع وإنتاج وزراعة زيت النخيل في مصر وإمكانية التصدير للخارج.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن استعراض المنظومة الوطنية لإنتاج البذور المتطورة، ودول العالم تتجه إلى تطوير الإنتاج الزراعى من حيث الكمية والجودة، موضحًا أن الرئيس السيسي، وجه بتعزيز جهود إنتاج البذور ذات الجودة العالية، مضيفا أن هناك خطة قومية لإضافة رقعة زراعية كبيرة في مصر تصل لأكثر من 2 مليون فدان لتعظيم قدرة الإنتاج الزراعي.


ونوه، إلى أن هناك تطوير لجميع شركات قطاع الأعمال بحيث يصبح هناك قيمة مضافة فى الإنتاج لصالح المواطنين لتوفير إنتاجية سلعة غذائية تصنع فى مصر بسعر مناسب توفر من العملة الصعبة، وأيضاً تتيح جودة عالية للمنتج المحلى.

 

ولفت إلى أن الأولوية لسد الفجوة فى الاستهلاك والاستيراد، لأن الاكتفاء الذاتي لكافة أنواعها فى حد ذاته إضافة للقدرة الشاملة للدولة، تأتي بعد ذلك أولوية التصدير وتوفير العملة الصعبة منه.

 

وأكد أن هناك تركيز على الصناعات التي يمكن بها امتلاك القدرة للتصنيع المحلي سواء كانت غذائية أو غر غذائية، مشددًا على أن توطين الصناعة أصبح خط استراتيجي للدولة، لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهذا مبدأ ثابت وعامل مشترك أعظم بتوجيه من الرئيس .
 

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