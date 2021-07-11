كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تناقش مشاريع تخرج البكالوريوس.. وعميد الكلية: فخور بمستوى الطلاب.. ومشاريع التخرج خطوة في الطريق الرقمي للمؤسسات في ظل رؤية مصر 2030

الدكتور أسامة إمام:

الكلية ناقشت ٦١٥ طالبا في مشاريع التخرج وجميعها تدعو إلى الفخر

كلية الحاسبات أول كلية تعلن نتيجة الامتحانات بجامعة حلوان

يوم مناقشة مشاريع التخرج عيد للطلبة وهيئة التدريس



انتهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان من مناقشة مشاريع التخرج للسنوات النهائية وسط فرحة غامرة من الطلبة وهيئة التدريس، ويعتبر هذا اليوم بمثابة عيد للكلية، فما أن تطأ قدماك باب الكلية يخطف نظرك الطلاب بكامل أناقتهم وبالبدل الرسمية والطالبات في منتهى الفرحة فيعتبر هذا الامتحان الأخير وبعده الحياة العملية وسوق العمل، في يوم العيد (يوم مناقشة مشاريع التخرج) الأساتذة في منتهى السعادة للمستوى الذي وصل إليه الطلبة في مشاريعهم.

يقول الدكتور أسامة إمام عميد الكلية إنه يأمل أن تكون مشاريع التخرج التي قام بها طلابنا خطوة في الطريق الرقمي للمؤسسات في ظل رؤية مصر 2030، حيث ناقش مشروع التخرج ٦١٥ طالبا علي النحو التالي: ٣٤٧ نظم المعلومات و٢٤٨ علوم الحاسب و ٢٠ تكنولوجيا المعلومات.

وكان من ضمن تلك المشروعات ما يلي:



1- تطبيق التنبؤ بفيروس كورونا Covid-19 Predication Application: تم تصميم وبرمجة تطبيق يعمل على تحليل صورة الأشعة السينية للتنبؤ بوجود فيروس كورونا، حيث يتم تحديد هل الشخص مصاب ام لا. ويهدف التطبيق إلي تحليل صور الأشعة بطريقه دقيقه لمساعدة الاطباء في تشخيص المرض.

2- تطبيق يدعم الثقة في آراء المستخدمين عن أي منتج Trusted Application:

تطبيق يدعم الثقة في آراء المستخدمين عن أي منتج فهو يعد تطبيق للتحقق من مصداقية الآراء (Reviews) عن اي منتج، حيث يقوم التطبيق بمنع استقبال اراء ليست حقيقية (Fake reviews) حيث يمنع اي مستخدم ( fake account) من الدخول لتسجيل الرأي لاكتر من مرة عن منتج، وعلي ذلك يكون هناك دعم للثقة في اراء المستخدمين الاخرين عن أي منتج وتكون تلك الاراء موثوق بها.

3- تطبيق الكشف عن سرطان العين باستخدام التعلم العميق:

يقوم التطبيق على تطوير نظام للتعرف علي المرض عن طريق صوره يتم التقاطها بكاميرا الهاتف المحمول ومنه يمكن للمريض الكشف عن مرضه دون أي تكلفه. تم تدريب النموذج علي مجموعه من الصور وبلغت نسبه دقه النظام سبعه وتسعون بالمئة وهي اعلي نسب تم الوصول اليها في هذا المجال.

4- تطبيق Diseases Predictor التنبؤ بالأمراض:

يعتبر Diseases Predictor التطبيق المثالى لمساعدة المرضى فى التشخيص الاولى، يُستخدم هذا التطبيق لمعرفة التخصص الطبى الذى يحتاج المريض للذهاب اليه عندما يشعر بالالم فى مكان ما فى الجسم ، و ذلك عن طريق الاجابة على بعض الاسئلة التى تظهر للمريض التى فى نهايتها يوجه المرضى الى الطبيب المختص المناسب الذى يفضل الذهاب اليه وذلك عن طريق استخدام التعلم الآلى والذكاء الاصطناعى.

5- Course Point _ Course booking application: تطبيق ( CoursePoint ) عبارة عن حلقة وصل بين الطلاب والاماكن التى بتقدم كورسات ، من خلال التطبيق الطالب بيقدر يوصل لاكتر مكان بيقدم كورس مناسب ليه من حيث السعر و قرب المسافة و جودة الكورس نفسه ، المكان بيقدر يعرض ويسوق خدماته للطلاب مجانا ويوصل ل اكبر عدد من الطلبة. من خلال التطبيق يمكن أن يتغلب الطالب على مشكلة كبيرة بتواجهه وهى عدم وجود مصدر ثقة لترشيح الكورسات واماكنها والرقابة عليها.. ومشكلة كبيرة للاماكن وهى صعوبة الوصول للطلاب المهتمين بخدامتهم والتكلفة المادية للإعلانات بكافة انواعها.



6- تطبيق Znote :

تطبيق محمول لحفظ الملاحظات يناسب كلاً من هواتف Android و iOS : تطبيق Znote هو تطبيق محمول لحفظ الملاحظات يناسب كلاً من هواتف Android و iOS مع العديد من الميزات ، بشكل أساسي يمكنه الاحتفاظ بملاحظة نصية أو ملاحظة صورة مع وصف. ويمكن للمستخدم لاسترداد هذه المعلومات بالبحث عن الملاحظة عبر النص أو الصورة مع نسبة خطأ لا تذكر.

7- تطبيق Jobsultant :

وهو موقع على شبكه الانترنت لخدمه الباحثين عن العمل وأصحاب الاعمال: هو عباره عن موقع على شبكه الانترنت لخدمه الباحثين عن العمل وأصحاب الاعمال وذلك من خلال مطابقه المهارات الخاصة بكل متقدم مع المؤهلات التي تتطلبها كل وظيفة. تم استخدام أساليب معالجه اللغة وتعليم الاله للوصول لدرجة عالية من الدقة.

8- تطبيق Plantopia :

تطبيق على الهاتف المحمول هادف بشكل أساسي لخدمه البيئة وتشجيع الزراعة المنزلية، ولقد تأهل الفريق في مسابقه على مستوى الشرق الأوسط منظمه من قبل شركه Google للمشاريع المساهمة في أمور متعلقة بالبيئة



9- Boss Interviewee:

هو موقع على شبكه الانترنت هادف لمساعده الباحثين عن عمل الى التحضير للمقابلات الموارد البشرية



10- Fast Pay :

محفظة الكرتونية مصرية تتيح للمستخدم تحويل امواله النقدية.



11- تطبيق Alert:

تطبيق للعناية بالبشرة والشعر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



12- تطبيق Needy :

تطبيق لمساعدة المحتاجين بالشوارع



13- الدرامز الافتراضية باستخدام مكتبة open cv:

وهذا المشروع هو تطبيق يعتمد على استخدام تقنيات الرؤية بالحاسب (Computer Vision) في مجال الآلات الموسيقية



14- ريكو – ReCO Recall course objectives:

و يغطي نظام ريكو جميع فئات الطلاب بدءا من المرحلة الابتدائية وصولا لطلاب الدراسات العليا وايضا الأساتذة الجامعيين والمعلمين لجميع التخصصات العلمية والادبية، حيث يهتم النظام بـتوفير الاساليب المناسبة للشرح وعرض المعلومات بطرق مختلفة وجديدة لجعل العملية التعليمية اكثر إيضاحا وسهولة لكلا الاتجاهين التحضيري (instructor) من حيث سهولة الشرح والتعليم، والمتلقي (الطالب) حيث يتيح فهم المحتوى بشكل افضل.



و كان قد صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 قد بدأت يوم السبت الموافق 12/6/2021 وانتهت اليوم الأحد الموافق 27/6/2021 بإجمالى عدد مقررات 64 مقررا للشعبة العامة وبرنامجى هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وعدد الطلاب 5000 طالب .



وأشارت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية قدمت خدمة جديدة للطلاب قبل بدء الامتحانات بتوفير “جدول الطالب” والذي يشمل على رقم اللجنة ومكانها وتوقيت الامتحان من خلال دخول الطالب من حسابه على موقع الكلية حيث يستطيع الطالب الحصول على جدوله كاملاً وذلك حرصاً من الكلية على توفير وقت وجهد الطلاب وتخفيف العناء الذى يواجهه الطلاب فى التعرف على أماكن اللجان المتغيرة بصفة دائمة حتى أثناء اليوم الواحد نظراً لأن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة .



وقد أعلنت الكلية منذ أيام نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد اعتماد الدكتور أسامة إمام لها لصفوف النقل وتم نشرها على موقع الجامعة ومتاح لكل طالب الدخول بالكود الخاص به لمعرفة نتيجته، ومن المنتظر إعلان نتيجة البكالوريوس خلال الساعات القادمة.

وتعتبر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى من أول كليات جامعة حلوان التى سارعت فى إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 .

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