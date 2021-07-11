في يوم السكان العالمي.. نواب: الدولة وفرت 12% من مساحة الرقعة السكانية لاستيعاب النمو السكاني.. والقضاء على البطالة والعشوائيات أهم إنجازات الفترة الراهنة

مطالب برلمانية برفع مستوى التعليم للتوعية بمشكلة الزيادة السكانية

برلماني: الدولة دعمت مختلف القضايا السكانية وأبرزها البطالة

أمين سر “القوى العاملة”: الدولة رفعت نسبة التوسع في الرقعة السكانية لـ12%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.

وشعار الاحتفال لهذا العام هو (الحقوق والاختيارات هي الإجابة: سواء وجدت طفرة أو انخفاض في المواليد، فإن الحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في إعطاء الأولوية للصحة والحقوق الإنـجابية لجميع الأفراد).

وفي هذه المناسبة أثني نواب البرلمان والشيوخ علي جهود القيادة السياسية في حل العديد من المشكلات السكانية في إطار تحسين مستوي المعيشة لدي المواطنين وأيضا تقديم أفضل الخدمات بمختلف انواعها.

بداية، قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية عملت علي حل العديد من المشكلات السكانية ولعل أبرزها قضية التزايد في النمو السكاني حيث حرصت الدولة علي وضع خطة استراتيجية لتنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب بما يتوافق مع تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة استطاعت أن تحقق نسبة 12% بالتوسع السكاني وذلك من خلال إنشاء أكثر من 32 مدينة جديدة بمختلف المحافظات كان الهدف منها أيضا القضاء علي ظاهرة العشوائيات مما دفعها لتشييد مجتمعات عمرانية حضارية شملت تطوير الريف والصعيد ، معقبا " توفير مسكن ملائم وصحي أهم وأبسط حقوق الإنسان".

وعن تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات عالية الجودة للسكان، لفت عضو مجلس النواب، إلي أن المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم ساهمت علي القضاء علي العديد من الأمراض الأكثر شيوعا في مصر وأبرزها إلتهاب الكبد الوبائي ( فيروس سي)، وذلك علاوة علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل.

واختتم النائب حديثه، قائلا : أيضا تم العمل علي توفير مئات الألاف من فرص العمل سواء كانت بالمشروعات القومية للدولة أو بالقطاع الخاص.

ومن جانبه أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن الدولة دعمت الكثير من القضايا السكانية التي تشغل محور اهتمام المواطنين وكان من أهمها مشكلات البطالة والإسكان والصحة وعملت علي معالجتها بحلول جذرية تهدف لإستئصال جذور المشكلة، حيث اعتبرت مبادرة حياة كريمة التي أطلقتها الدولة بمثابة مفتاح جديد نحو تحقيق التنمية والتطوير وذلك وفقا لشهادات مؤسسات دولية.

وأضاف "إدريس"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن هناك تكاملا وشمولية في توزيع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات فشتي محافظات الجمهورية، خاصة بمناطق الريف والصعيد التي كانت تعاني من تهميش دام لعقود وذلك عن طريق تسليط الضوء عليهم فعلي سبيل المثال مشروع تطوير الريف وإنشاء المجمعات الصناعية بعدد من قري الصعيد مما يعمل علي توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات.

وأشار البرلماني، إلي أن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يعد إنجاز فريد من نوعه حققته الدولة، معقبا "إحنا أنشأنا دولة جديدة تعتبر بمثابة جمهورية ثانية" فمن المؤكد أنه بالقريب العاجل سنجني ثمار هذا الإصلاح والتطوير الشامل.

وتابع النائب، أيضا يأتي الاهتمام بالمنظومتي التعليمية والصحية أهم أجندة القيادة السياسية لا سيما أن التعليم والصحة مؤشرات لها دلالة كبري علي تقدم المجمتعات.

وفي سياق متصل قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي ساهم في حل العديد من القضايا السكانية التي ظل المجتمع يعاني منها لفترات طويلة وأبرزها العشوائيات والزيادة السكانية وذلك لوجود علاقة مشتركة بينهم.

ناشد " امام" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية التركيز علي رفع مستوي التعليم والثقافة لدي المواطنين حيث أن إيجاد مستوي عال من التفكير من شأنه تكوين الوعي الصحيح تجاه أهم القضايا السكانية ومن ضمنها الزيادة السكانية وذلك بسبب التزايد المستمر في معدلات الإنجاب يكون سببها الرئيسي غياب الثقافة لدي الأفراد.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية في تطوير القاهرة الكبري وخاصة أحياء السيدة زينب وبولاق ومنطقة مثلث ماسبيرو وذلك من أجل القضاء علي العشوائيات وإضفاء رونق حضاري لها، إضافة إلي حل مشكلة التكدس السكاني بالعاصمة.

ويتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر.

حالة السكان في العالم

1- وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة فقد بلغ عدد سكان العالم 7.9 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2021، من بينهم 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً.

2- وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن

من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1 ٪ عام 2020، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر (0%) وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.2%، اليابان -0.4%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل النيجر ليصل إلى 3.8%.

وبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 31 طفل لكل ألف مولود حي عام 2020، ينخفض هذا المعدل إلى 1.7 في دول مثل سنغافورة، في حين يرتفع المعدل إلى 80 طفل في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.

وبلغ متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2020 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 0.9 في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7.1 طفل في دولة مثل النيجر.

 61٪ نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أى وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2020، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج لتصل إلى 88% وتصل أدناها في تشاد بنسبة 6%.

و بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2020 على مستوى العالم 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أوروبا 75 سنة للذكور، مقابل 82 سنة للإناث، وفي أفريقيا 62 سنة للذكور، مقابل 65 سنة للإناث، وفى آسيا 71 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أمريكا الشمالية 77 سنة للذكور، مقابل 81 سنة للإناث، وفى أمريكا الجنوبية 73سنة للذكور، مقابل 80 سنة للإناث.

حقائق عن سكان العالم:

معدل نمو السكان

يزداد عدد سكان العالم بحوالي 83 مليون نسمة كل عام.

 تغيير في النمط حيث يتزايد عدد السكان في إفريقيا بينما يتقلص عدد سكان أوروبا.

 يزداد متوسط العمر المتوقع بشكل غير متوقع

حيث كان متوسط العمر المتوقع العالمي 67 سنة في عام 2000، وتقدم سريعاً بعد 20 عاماً، وارتفع إلى 72 سنة في عام 2020.

حالة السكان في مصر

1- وفقــاً لتقديــرات الجهـــاز لعام 2021

 ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

 تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.0 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.2 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2021.

 يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

 بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

 بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير2021 .

تعرف الاعالة العمرية} نسبة السكان خارج سن العمل (الافراد اقل من 15 سنة ، 65 سنة فاكثر) الى السكان في سن العمل (الأفراد في الفئة العمرية 15ـ 64سنة ) { أى ان كل 100 فرد يعولون حوالى 62 فرد.

 ارتفعـــــت الكثافــة السكانيــــة الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021.

2- وفقــاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2017- 2052)

 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.4 سنة عام 2021، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.9 سنة عام 2021.

3- وفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2020)

 انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 22.6 لكل ألف نسمة عام 2020.

 انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 2.5% عام 2014 إلى 1.6% عام 2020.

4- وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2020

 بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 28.5 مليون نسمة (23.7 مليون نسمة من الذكور، 4.8 مليون نسمة من الإناث).

 بلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9٪ عام 2020، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.7٪ مقابل 6.0٪ بين الذكور.