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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة .. التسلل يحرم الأهلي من التقدم على المقاصة

لقاء الأهلي والمقاصة
لقاء الأهلي والمقاصة

انتهت أحداث أول 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي ومصر المقاصة  ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي مصر المقاصة من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الأهلي من التصدي لكافة الهجمات.

وفي الدقيقة 12 اجتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي مصر المقاصة مع محمد شريف وبعد الرجوع لتقنية الفار تم إلغاء ركلة الجزاء بداعي وقوع محمد شريف في التسلل.

وفي الدقيقة 19 أرسل حسين الشحات  تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليمين للاعب محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين واستلمها الأخير ولكن نجح الحارس محمود حمدي في قطع الكرة وينجح دفاع المقاصة في إخراجها..

وفي الدقيقة 23 أحرز محمد شريف هدف تقدم النادي الأهلي  قبل أن يقوم حكم اللقاء بإلغاء الهدف  بداعي التسلل على حسين الشحات.

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض السيطرة على المباراة وإضاعت العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة لصالح المارد الأحمر.

 

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي -  باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون».

وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة  - الزمالك- بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة. 
ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

وتعد مباراة  مصر المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.
فيما يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم برصيد 37 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 10 مباريات

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