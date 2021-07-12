الإسكان: تنفيذ 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون مترمكعب يوميا فى 2022

أكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن حصتنا فى مياه نهر النيل ثابتة منذ ستينيات القرن الماضى، لذلك كان لدينا توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة استخدام كل نقطة مياه فى البلاد وتوفير بدائل للمياه، لافتاً إلى أنه تم البدء فى التوسع فى انشاء محطات التحلية ومحطات المياه الجوفية بكافة المحافظات الحدودية، وإنه جار تنفيذ 90 محطة تحلية وسيتم الانتهاء منها بالكامل فى 2022، موضحاً أن تلك المحطات ستضيف طاقة 1.3 مليون متر مكعب يومياً، وستعمل على توفير مياه نهر النيل لأنشطة أخرى.

وأضاف المهندس طارق الرفاعى، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن لدينا خطة استراتيجية بالتنسيق مع وزارة الرى لتنفيذ محطات تحلية فى الفترة من 2020 وحتى 2050 مقسمة على ست خطط خمسية، وستعمل على توفير طاقة 6.4 مليون متر مكعب يومياً وبنهاية 2050 سيكون لدينا 7.7 مليون متر مكعب يومياً تُضخ من محطات التحلية مما سيوفر استثمارات كبيرة جداً، موضحاً أنه على الرغم من أن تكلفة تلك المحطات عالية الا أنها موفرة على المدى البعيد وعمرها الافتراضى أكبر.



المحافظات الحدودية

وأشار إلى أن هناك توجيها لاعتماد كافة المحافظات الحدودية على محطات التحلية لزيادة الوعاء المائى المصرى، بينما المحافظات التى بها مياه جوفية كالوادى الجديد جار تنفيذ محطات تعتمد على الآبار بها لتوفير مصادر جديدة للمياه، مضيفاً أنه تم التنسيق مع الاستشاريين لعمل وحدات لإزالة الحديد والمنجنيز لتنقية مياه الآبار لكى تكون صالحة للشرب، مؤكداً أنه لا يتم ضخ نقطة مياه من محطات مياه التحلية أو محطات المياه السطحية المعتمدة على الآبار الا بعد اجراء عدة اختبارات وتحليل من قبل وزارة الصحة .