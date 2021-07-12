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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة صديقه دهستهما سيارة نقل بالمنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي طالب مصرعه، وأصيب صديقه بعدما دهستهما سيارة نقل بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء دخول سيارة نقل بمقطورة إلي مضرب  أرز " القاضي " في شارع الجلاء بسرعة كبيرة خلال تحرك الطالبين علي دراجة نارية فسقطوا أسفل عجلاتها.


وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث في شارع الجلاء بمدينة المنصورة أسفر عن مصرع طالب في الحال وإصابة أخر إصابات خطيرة.


انتقل ضباط قسم أول المنصورة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وفاة الشاب "يحي بلاط" وإصابة صديقه "سعد أنور"، والذي نقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفي إلي مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.


وتبين أنه أثناء دخول سيارة نقل ثقيل تحمل مقطورتها أرقام "ر ج ط 1896" صدمت الشابين أثناء استقلالهما دراجة نارية تحمل أرقام "د س ن 6517 ".


وأكد شهود العيان أن السيارة النقل الثقيل كانت تدخل الدوران بسرعة كبيرة فدهست الشابين أثناء استقلالهما الدراجة النارية ووقعا تحت عجلاتها، ولما شعر سائق السيارة بالحادث، هرب بالسيارة الي داخل المضرب من شارع الجلاء ثم قام بالخروج من المضرب من بوابة شارع السلخانة وترك السيارة في شارع وسلم نفسه إلي الشرطة.


وسادت حالة من الغضب بين أهالي منطقة شارع الجلاء لبشاعة الحادث، وحاولوا مطاردة السائق وتكسير المضرب، حتي تدخلت قوات الشرطة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة قسم شرطة أول المنصورة التحقيقات.

المنصورة مصرع طالب الجلاء الدقهلية

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