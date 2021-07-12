مصرع طالب وإصابة صديقه دهستهما سيارة نقل بالمنصورة

لقي طالب مصرعه، وأصيب صديقه بعدما دهستهما سيارة نقل بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء دخول سيارة نقل بمقطورة إلي مضرب أرز " القاضي " في شارع الجلاء بسرعة كبيرة خلال تحرك الطالبين علي دراجة نارية فسقطوا أسفل عجلاتها.
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث في شارع الجلاء بمدينة المنصورة أسفر عن مصرع طالب في الحال وإصابة أخر إصابات خطيرة.
انتقل ضباط قسم أول المنصورة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وفاة الشاب "يحي بلاط" وإصابة صديقه "سعد أنور"، والذي نقلته سيارة الإسعاف إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفي إلي مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين أنه أثناء دخول سيارة نقل ثقيل تحمل مقطورتها أرقام "ر ج ط 1896" صدمت الشابين أثناء استقلالهما دراجة نارية تحمل أرقام "د س ن 6517 ".
وأكد شهود العيان أن السيارة النقل الثقيل كانت تدخل الدوران بسرعة كبيرة فدهست الشابين أثناء استقلالهما الدراجة النارية ووقعا تحت عجلاتها، ولما شعر سائق السيارة بالحادث، هرب بالسيارة الي داخل المضرب من شارع الجلاء ثم قام بالخروج من المضرب من بوابة شارع السلخانة وترك السيارة في شارع وسلم نفسه إلي الشرطة.
وسادت حالة من الغضب بين أهالي منطقة شارع الجلاء لبشاعة الحادث، وحاولوا مطاردة السائق وتكسير المضرب، حتي تدخلت قوات الشرطة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة قسم شرطة أول المنصورة التحقيقات.