مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء تركيب لمبة بحظيرة ماشية بالدقهلية

لقي مزارع مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء قيامه بتركيب لمبة كهرباء بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله بقرية " كفر بهيدة" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وورد لمديرية أمن الدقهلية، اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي دماص المركزي بوصول المدعو "أحمد رضا ابراهیم اسماعيل "23 سنة، فلاح ، ومقيم قرية " بهيدة " دائرة المركز "جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي".
وبانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والده المدعو "رضا ابراهیم اسماعیل خفاجه " 60 سنة، فلاح ، وخال المتوفي المدعو "سعد محمد على الإمام " 46 سنة، أمين شرطة " نظام " من قوة مديرية أمن بورسعيد ، ويقيمان بذات القرية، قررا بأنه أثناء قيام المتوفى بتركيب لمبة كهرباء بحظيرة الماشية الملحقة بمنزلهم صعقه التيار الكهربائي، مما أدى إلى وفاته في الحال ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6671 إداري مركز ميت غمر ، وجاري استكمال الفحص وإخطار النيابة العامة .