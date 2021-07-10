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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء تركيب لمبة بحظيرة ماشية بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مزارع مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء قيامه بتركيب لمبة كهرباء بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله بقرية " كفر بهيدة" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.


وورد لمديرية أمن الدقهلية، اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي دماص المركزي بوصول المدعو  "أحمد رضا ابراهیم اسماعيل "23 سنة، فلاح ، ومقيم قرية " بهيدة " دائرة المركز "جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي".


وبانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والده المدعو "رضا ابراهیم اسماعیل خفاجه " 60 سنة، فلاح ، وخال المتوفي المدعو "سعد محمد على الإمام " 46 سنة، أمين شرطة " نظام " من قوة مديرية أمن بورسعيد ، ويقيمان بذات القرية، قررا بأنه أثناء قيام المتوفى بتركيب لمبة كهرباء بحظيرة الماشية الملحقة بمنزلهم صعقه التيار الكهربائي، مما أدى إلى وفاته في الحال ولم يتهما أحدًا  بالتسبب في ذلك.


تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/6671 إداري مركز ميت غمر ، وجاري استكمال الفحص وإخطار النيابة العامة .

مزارع مصرع صعقا ميت غمر

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