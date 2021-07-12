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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضري صدور الدجاج بطريقة غير تقليدية للشيف غادة جميل

صدى البلد

يمكنك من وقت لآخر التجديد فى طريقة طهى الأطباق التى تقدمينها لأسرتك إليكطريقة عمل صدور دجاج بصوص الشيدر للشيف غادة جميل بالمقادير والخطوات.


مقادير صدور دجاج بصوص الشيدر

 

بمقادير سهلة وسريعه قدمى صدور الدجاج وصوص الشيدر على مائدتك

وقت الطهى 15 إلى 20 دقيقة 

  

صدور دجاج مدخنة
   كريمة  طهى

صدور دجاج
   بقدونس و كزبرة  مفرومين
   زبده
   مكعبات بصل احمر
   نشا
   هوت صوص
   فلفل الوان
   مفروم
   جبنه شيدر احمر
  

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طريقة تحضير صدور دجاج بصوص الشيدر بالخطوات 

 

1-فى وعاء على النار  يشوح البصل في الزبدة  ويضاف الملح والفلفل الأسود و تضاف قطع الدجاج والفلفل الألوان

2- يذاب النشا مع الماء والكريمة والزبدة  يمكن إضافة لون طعام برتقالي أو صويا صوص 

3 -نخلط صدور دجاج مدخنة مع البصل والفلفل الألوان وقطع الجبن المشكلة ويقدم خليط الدجاج مع خليط البيف بيكون والصوص

4-- تضاف على الوجه الكزبرة الخضراء المفرومة والهوت صوص للتزيين

5- يقدم الدجاج مع الأرز أو الخبز

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