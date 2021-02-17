هناك العديد من طرق استخدام صدور الفراخ البانية ، ومن أبرز هذه الوصفات طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الروزماري، وهي وصفة مميزة ومشبعة للغاية ومناسبة لمن يتبعون حمية غذائية صحية.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الروزماري، وهي وصفة غير مكلفة، ويمكن تحضيرها بأقل المكونات في المنزل، ويمكن تقدميها بجانب الخضار السوتيه والأرز البني.





طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الروزماري





مقادير طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الروزماري :





4 صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم.

4 ملاعق كبيرة (50 جم) زبد.

½ كوب (125 جم) مرق دجاج.

½ كوب (125 جم) كريمة طبخ.

ملعقة كبيرة (12.5 جم) روزماري طازج مفروم.

ملح وفلفل أسود.





طريقة عمل صدور الدجاج بصوص الروزماري :





1- أذيبي ملعقتين من الزبد في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم شوحي الدجاج لمدة أربع إلى خمس دقائق لكل جهة.





2- ارفعي الدجاج في طبق، واحتفظي به دافئًا.





3- أضيفي المرق إلى المقلاة نفسها، وقلبيه باستمرار حتى يغلي.





4- أضيفي الكريمة واتركيها حتى تغلي، ثم هدئي النار، وقلبي باستمرار حتى يغلظ الصوص قليلًا.



