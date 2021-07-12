جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية بقرى شبين القناطر

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وقال الدكتور جمال سوسة إن الجامعة قامت بتنظيم قافلة طبية بالتعاون بين كلية الطب البشري و مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بقرية كفر شبين وذلك فى إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا.



وأشار سوسة إلى أن هذه القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة بنها بصفة مستمرة حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات في القري موضع التنفيذ.



من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وجراحة العظام ، وتم الكشف وصرف العلاج مجانا لعدد 300 حالة ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية و الكشف المبكر لأورام الثدي.



وأشاد فادي سالم منسق مؤسسة حياة كريمة بالقوافل التى تنظمها جامعة بنها والتى تهدف الى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين داخل محل إقامتهم مما يترك أثرا طيبا لديهم

من ناحية أخرى أعلنت جامعة بنها إتاحة منشآتها الرياضية بكفر سعد ومشتهر للمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية بأسعار رمزية.



وأشارت الجامعة إلى أنه تم إتاحة ملاعب الجامعة الجديدة بكفر سعد بعد إعادة تأهيلها لممارسة كافة الأنشطة الرياضة حيث تضم ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان كرة يد و كرة سلة وكرة طائرة وملاعب تنس وألعاب القوى ، وجميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة، كما تم إتاحة أيضا حمامة السباحة بمركز إعداد القادة بمشتهر لتنظيم الدورات والمسابقات حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى ويتضمن مبنى مكون من دورين وغرف الملابس.



من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الإنشاءات الجديدة تعد جزء من استثمارات الجامعة ولابد من استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات وتنظيم المهرجانات واللقاءات الشبابية بالجامعة بالإضافة إلى خدمة أهالي وشباب محافظة القليوبية.



وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المنشآت الرياضية الجديدة يشرف عليها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، ووحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية ، مشيرا إلى أن الإنشاءات الجديدة تهدف إلى خدمة الأنشطة التعليمية والطلابية بالجامعة وكلياتها وأبناء المحافظة.



وأضاف الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة حريصة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين.

وأشار الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ان جميع الأنشطة الرياضية يشرف عليها مدربين متخصصين سواء من كلية التربية الرياضية أو من الأكاديميات الرياضية التي تعمل من خلال وحدة الكفاءة البدنية بالكلية.