رحلة ناجحة.. لحظة هبوط الملياردير البريطاني على الأرض بمركبته الفضائية.. فيديو

هبط الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، أمس الأحد، دون مشاكل في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بعد رحلة قصيرة إلى الفضاء.

وحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، حطت المركبة «في إس إس يونيتي» التي تقل طيارين اثنين وثلاثة ركاب آخرين على مدرج في قاعدة «سبايسبورت أميركا» قرابة الساعة 10:40.

وقبل الهبوط، وصف برانسون (70 عاماً) تحليقه في الفضاء بأنه «تجربة فريدة في الحياة»، علماً بأنه أول ملياردير يقوم بهذه الرحلة في مركبة طورتها شركة أسسها بنفسه، متقدماً بذلك على جيف بيزوس الذي سيقوم برحلته في 20 يوليو .

وفي وقت سابق اليوم، بلغت مركبة «فيرجن جالاكتيك» الفضاء وفق ما أعلنت الشركة المتخصصة في السياحة الفضائية. وحدود الفضاء بحسب الولايات المتحدة تبدأ على ارتفاع ثمانين كيلومتراً. وعلى هذا الارتفاع، ينتقل لون السماء تدريجياً من الأزرق الداكن إلى الأسود. ويمكن عندها التحليق في ظل انعدام الجاذبية ومراقبة كوكب الأرض. ولم تبق المركبة في الفضاء سوى بضع دقائق قبل أن تعاود الهبوط.

وانطلق الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء في رحلة يختبر فيها انعدام الجاذبية لدقائق قليلة في مركبة من صنع شركته التي أسسها قبل 17 سنة، محققاً حلماً يراوده منذ فترة طويلة.

وقبل أيام كتب برانسون: «عندما كنت طفلاً كنت أرغب بالانطلاق إلى الفضاء»، موضحاً أن هذا الأمر الذي «لم يكن وارداً لأبناء جيلي» دفعه إلى ابتكار اسم «فيرجن جالاكتيك» لإطلاقه على شركة قادرة على جعل ذلك ممكناً.

وتم إرجاء موعد الإقلاع ساعة ونصف ساعة بسبب الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت «فيرجن غالاكتيك»، صباح الأحد.

وبعد رحلة الاحد تعتزم «فيرجن جالاكتيك» إطلاق رحلتين تجريبيتين إضافيتين، ثم إطلاق رحلات تجارية منتظمة اعتباراً من عام 2022. وهي تطمح إلى إطلاق 400 رحلة في العام من «سبايسبورت أميركا».

ودفع نحو 600 شخصا حتى الآن ثمن بطاقة السفر إلى الفضاء بسعر يتراوح بين 200 و250 ألف دولار.