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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انعدام الجاذبية.. مشاهد من رحلة ملياردير شهير للفضاء

رحلة ملياردير بريطاني
رحلة ملياردير بريطاني للفضاء

عرضت فضائية “ العربية”،  تقريرا عن رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى الفضاء الخارجي.

 

وقال ريتشارد برانسون  في الفيديو، وأثناء  رحلته إلى الفضاء:" إلى جميع الأطفال كنت طفلا يحلم في يوم من الأيام بالسفر إلى الفضاء  وينظر إلى النجوم، والآن أنا رجل بالغ داخل سفينة فضائية"، وتابع :"  إلى الجيل القادم من الحالمين إذ تمكننا نحن من القيام بهذه الرحلة  فقط تخيلوا  ما يمكنكم القيام به".

 

وأشار التقرير إلى أن المركبة الفضائية وصلت لارتفاع 86 كيلو متر  فوق صحراء نيو ميكسكو الامريكية، ومر المتواجدين  على المركبة الفضائية  بـ  تجربة انعدام الجاذبية لدقائق  قبل العودة إلى الأرض".

 

وأوضح التقرير أن  الملياردير البريطاني سافر إلى حافة الفضاء على متن مركبة تابعة لشركة فيرجن جالاكتيك التي يملكها، واستغرق تطوير المركبة الفضائية 17 سنة .

 

رحلة ملياردير بريطاني للفضاء 


انطلق الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون أمس الأحد إلى حافة الفضاء برحلة تجريبية غير مسبوقة تنفذها شركة "فيرجين جالاكتك".

 

وانطلقت طائرة مزدوجة الهيكل تحمل اسم والدة برانسون من مطار فضائي في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية، وهي تحمل المركبة Unity وعلى متنها ستة أشخاص منهم برانسون، وتعد هذه أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء.

 

وحلقت الطائرة إلى  ارتفاع 50 ألف قدم، وتم إطلاق المركبة لترتفع بقوة الصاروخ عبر الحافة الخارجية للغلاف الجوي للأرض.

وفي قمة رحلتها، أي على ارتفاع حوالي 89 كيلومترا فوق صحراء نيو مكسيكو،  مر الطاقم بتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق قبل العودة إلى الأرض.

 

وتجاوزت "فيرجين جالاكتك"  بذلك شركة "بلو أورجين" المنافسة التي من المقرر أن تنفذ رحلة فضائية خاصة بها في 20 يوليو وعلى متنها رئيس الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وشقيقه مارك.

الفضاء ملياردير مركبة فضائية فيرجين ملياردير بريطاني الجاذبية

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