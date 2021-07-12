مسئول أمني بالغربية يكشف تفاصيل بلاغ تعذيب زوجة لأطفالها منذ 4 أشهر

قال مسئول أمني بمديرية أمن الغربية اليوم أن واقعة تعذيب زوجه لأطفالها واتهام الزوج لها كانت في محضر رسمي منذ 4 أشهر وتم ضبطها وعرضها علي النيابة العامة وأخلت سبيلها.

وأضاف المسئول الأمني أن الزوجين انفصلا خلال الأشهر الماضية مضيفا أن الزوج يسعي لأخذ الطفلتين ولكن القانون كفلا لها حق حضانتهما وهو ما دفعه إلي التقدم بمذكرة رسمية إلي النائب العام للمطالبه باستلامهما لتعذيبهما علي أيدي أمهم وتعرضهما للضرب المتكرر .

كانت مدينة طنطا شهدت واقعة بلاغ من زوج ضد زوجته يتهمها بتعذيب أطفالهما بسبب خلافات أسرية وهوما أثار حفيظة الجيران ودفعهم إلي تسليم الأطفال إلي أسرة والدهم .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بتقدم المدعو هيثم طلعت البربري ببلاغ ضد زوجته "ا .م. س. ع "صيدلانيه مقيمه بثان طنطا لقيامها بتعذيب أطفالهم بالضرب المبرح بعد تصعيد الخلافات الزوجيه بينهم.

وأيد المحاسب" الزوج" أنه محاسب بدول الخليج واستقر بمصر منذ عامين وله ٤ بنات منهم ٣ أطفال تؤام مبينا أن الأم تقوم بتصوير أطفالهم بعد ضربهم للايذاء النفسي له مشيرا بأنه تقدم ببلاغ تحت رقم١٨٥٥ /٢٠١٢١ م .



وناشد والد الأطفال كافة الجهات المعنية بسرعه التدخل وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية من جهه المسئولين بالنيابة العامة وسرعة التحرك من أجل إنقاذ الأطفال بعدما تبين من الأم بمقطع الفيديو للانتقام منهم بالضرب بمعدلات متكرره يوميا وأسبوعيا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

مسئول أمني بالغربية:يكشف تفاصيل بلاغ تعذيب زوجه لأطفالها البنات منذ4أشهر

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