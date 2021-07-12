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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خلال اجتماع موسع

محافظ قنا يوجه المستثمرين باستيفاء اشتراطات السلامة المهنية

مدير إدارة الحماية
مدير إدارة الحماية المدنية بقنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الإثنين، مع أصحاب المصانع و المستثمرين بالمناطق الصناعية، بضرورة إنهاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية الخاصة بالحماية المدنية.

 

جاء ذلك بحضور العميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، والعقيد أحمد نعيم، رئيس قسم الوقاية بإدارة الحماية المدنية، والمهندس عبدالحميد غزالى، مدير مركز التدريب المهنى بقفط، وعدد من مسئولي القوى العاملة والتنمية الصناعية ومديري المناطق الصناعية والمستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.  

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وأكد محافظ قنا، أن سلامة العاملين في مواقع عملهم تأتي على رأس أولويات المحافظة لكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي كفلها القانون لهم.

 

واستعرض الداودي، الجهود التي يقدمها مركز التدريب المهني بقفط، ودوره في مساندة و خدمة مجال الاستثمار بالمناطق الصناعية، مشدداً علي ضرورة الاستفادة الكاملة منه خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال عقد ندوات توعية لجميع العاملين بالمصانع ، فضلا عن دوره في تدريب الشباب علي الحرف المهنية و تنمية قدراتهم و مهاراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل.

 

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية القوى العاملة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص بعد الانتهاء من هذه الدورات التدريبية، وتسعى كذلك إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم، وتوفير مصادر التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم.


من جانبه أكد الأتربى، ضرورة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية داخل مصانع المنطقتين الصناعيتين، لضمان الحماية والسلامة للعاملين والمنشآت.

 

وأشار غزالى، إلى أن مركز التدريب المهني بمدينة «قفط» مقام على مساحة ٣٥ ألف م ٢، و يضم ٢٢ ورشة هي " اللحام، التبريد والتكيف، شداد المعدنية، النجار مسلح، الحداد المسلح، البناء، المحارة، التركيبات الكهربائية، السباكة الصحية، السيراميك، معمل المساحة، الخياطة والتطريز، وميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتكييف، والسيارات، والحاسب الآلي، والمحمول، معمل اللغات، والطاقة الشمسية، ورشة صيانة الأجهزة المنزلية، الخراطة، النجارة"، بالإضافة إلي فندق ملحق بمركز التدريب، و٢ مبنى إدارى ومسجد وأبراج حراسة.

اجتماع محافظ قنا مع المستثمرين و أصحاب المصانع

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