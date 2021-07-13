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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزيرة الهجرة ونائب المحافظ يشاركان في المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي "

وزيرة الهجرة ونائب المحافظ يشاركان في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

اتكلم عربي
اتكلم عربي

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في فاعليات أولى أيام المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي"

حيث انطلق اليوم الاثنين، معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج في شرم الشيخ، والذي يستمر حتى 17 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" المتخصصة في تنظيم المعسكرات المتنوعة.

صرحت الوزيرة بأن المعسكر هذه المرة يأتي استكمالاً لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

واعلنت وزيرة الهجرة أن الأديبة سماح أبو بكر عزت ضيفة شرف هذا المعسكر، باعتبارها واحدة من كبار الكُتاب المتخصصين في أدب الطفل والأسرة، وأن تعاون الوزارة معها يأتي في إطار دعم مبادرة "اتكلم عربي" والارتقاء بها والتي تستهدف الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، خاصة بعد أن حظيت المبادرة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الانتماء والحس الوطني في نفوسهم، فضلا عن الترويج لمعالم مصر السياحية وما تتمتع به من أمن وأمان، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة يتم تداولها، وذلك إلى جانب مشاركة عدد من أبناء شهداء الوطن في هذا المعسكر، مؤكدة أن آبائهم هم أبطال مصر الذين سطروا ملاحم وطنية ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن العظيم.

وألقت الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ كلمة رحبت فيها بالوزيرة والحضور معربة عن سعادتها بحضور هذا المعسكر، متمنيةً تحقيق الاستفادة القصوى من هذا التجمع الذي يضم أبناء المصريين المقيمين في الخارج من أعمار وثقافات مختلفة، بالإضافة لتحقيق الهدف الأساسي من المعسكر وهو حث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية، في إطار المبادرة الرئاسية " اتكلم عربي".
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اتكلم عربي

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السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ايناس سمير مبادرة اتكلم عربي المعسكر الخامس جنوب سيناء

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