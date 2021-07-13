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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استعراض أداء لـ كيا سورينتو GT لاين ديزل 2021.. تفاصيل وصور

استعراض اداء لـ كيا
استعراض اداء لـ كيا سورينتو GT لاين ديزل 2021

تواصل شركة كيا الكورية الجنوبية، تألقها في مجال  تصنيع السيارات، بعد أن كشفت في العام الماضي عن النسخة الحالية من أيقونتها العالمية كيا سورينتو GT لاين ديزل موديل 2021، و التي تنطلق داخل العديد من الاسواق العالمية ابرزها الاسترالي، حيث تنتمي هذه السيارة إلى فئة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

مواصفات السيارة كيا سورينتو GT لاين ديزل 2021

 

تعتمد السيارة كيا سورينتو GT لاين ديزل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 268 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 332 نيوتن/متر.

وجرى إمداد السيارة أيضا بمحرك آخر توربوديزل CRDI بسعة 2200 سي سي، قادر على انتاج قوة 198 حصان عند 3800 دورة في الدقيقة، و 440 نيوتن/متر من عزم الدوران، بين 1750 و 2750 دورة في الدقيقة، و تقدم السيارة التي تعمل بالبنزين عبر علبة تروس أوتوماتيكي الاداء تتكون من 8 سرعات، تأتي جميع موديلات الديزل والتي تععمل بمنظومة الدفع الرباعي عبر ناقل حركة ثنائي القابض ثماني النقلات.

تتميز كيا سورينتو GT لاين بشبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع، و التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع عجلات رياضية ذات جنط انيق متعدد الاضلاع، مع سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى زعنفة القرش الخلفية، و مفعوم رباعي الابواب، بينما يكشف التصميم الخارجي عن مساحة داخلية تتسم بالرحابة، بالاضفاة إلى تمتع السيارة بقمرة قيادة متطورة تضم شاشة كبيرة لعرض البيانات و انظمة الملاحة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة المهام.

و تقدر اسعار السيارة كيا سورينتو GT لاين بقيمة تبدأ من 44.873 دولار وحتي 50.587 دولار امريكي.

كيا SUV رقم ا قياسي ا موديل 2021 كيا سورينتو GT لاين ديزل 2021 كيا سورينتو

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