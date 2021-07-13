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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا بالعراق إلى 46 قتيلا

حريق مستشفى بالعراق
حريق مستشفى بالعراق

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شب في مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العراق إلى 46 قتيلا.

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العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا إلى 36 قتيلا

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العراق.. قتلى وعشرات الجرحى بحريق في مستشفى عزل مصابي كورونا

من جانبها، أعلنت صحة ذي قار حالة الطوارئ في المحافظة، على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عشرات المصابين مازالوا محاصرين داخل مركز العزل نتيجة الحريق الضخم الذي هز العراق.

وأشارت تقارير محلية إلى أن انفجار أنبوبة أوكسجين هو سبب اندلاع الحريق في مستشفى بمحافظة ذي قار في العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتجه إلى محافظة ذي قار لمتابعة حادث حريق مستشفى الإمام الحسين.

وفي وقت سابق اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي أبريل الماضي، شهد العراق حريق ضخم بمستشفى  ابن الخطيب في العاصمة بغداد، والذي تسبب في مقتل  ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وعلى خلفية الحادث، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، وأشارت التقارير إلى  أن حادثا تسبب في انفجار خزان أكسجين، وهو ما أدي إلى اندلاع الحريق.

حالة الطوارئ مصطفي الكاظمي فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة العراقية حريق مستشفى ذي قار مستشفى الإمام الحسين

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