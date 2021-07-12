العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا إلى 36 قتيلا

أعلنت السلطات الصحية العراقية، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار، جنوب العراق، إلى 36 قتيلا.

وقال المتحدث باسم صحة ذي قار إنه تم تسجيل 36 قتيلا و4 جرحى جراء حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي، مؤكدا السيطرة على الحريق الضخم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في العراق "واع".

من جانبها، أعلنت صحة ذي قار حالة الطوارئ في المحافظة، على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين.

واندلع مساء اليوم، حريق ضخم بمستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا، بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

BREAKING: Fire erupts at COVID-19 hospital in Iraqi city of Nasiriyah, killing at least 25 people - WaPo pic.twitter.com/XqAfMx8Tiq — BNO Newsroom (@BNODesk) July 12, 2021

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عشرات المصابين مازالوا محاصرين داخل مركز العزل نتيجة الحريق الضخم الذي هز العراق.

وأشارت تقارير محلية إلى أن انفجار أنبوبة أوكسجين هو سبب اندلاع الحريق في مستشفى بمحافظة ذي قار في العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتجه إلى محافظة ذي قار لمتابعة حادث حريق مستشفى الإمام الحسين.

وفي وقت سابق اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي أبريل الماضي، شهد العراق حريق ضخم بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وعلى خلفية الحادث، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، وأشارت التقارير إلى أن حادثا تسبب في انفجار خزان أكسجين، وهو ما أدي إلى اندلاع الحريق.