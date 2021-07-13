البدء في تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بالقصير بالتقسيط 4 سنوات

أعلن النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على على البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالقصير بالتقسيط على 4 سنوات .

وقال عوض الله، أنه في ظل التعاون المستمر و الفعال بين نواب البحر الأحمر عن مجلسي الشيوخ ناصر عطية - عضو مجلس النواب ومحمد سعيد الدابى - وكيل لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ وعبد الرحيم كمال - عضو مجلس الشيوخ وحسام صالح عوض الله - رئيس لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب و بناء على الطلب المقدم من سيادتهم و الموجه إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بخصوص توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمدينة القصير تمت الإفادة من المهندس صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي من خلال برنامج القرض الدوار المتاح من وزارة التخطيط على أن يتم تقسيط قيمة الوصلات من المواطنين على ٤ سنوات تضاف على قيمة فاتورة المياه.

البحر الأحمر من أقل المحافظات استهلاكا

وأوضح عوض الله أن محافظة البحر الأحمر من أقل المحافظات استهلاكا لمياه الشرب فهي تعتمد على الضخ بالنوبات وتخزن المياه في خزانات منزلية مشيرا الى قطاع مياه الشرب خلال الفترة الماضية شهد طفره وذلك من خلال التوسع في محطات التحلية .

وتابع رئيس لجنة الطاقة أن هناك مطالب بزيادة كميات المياه الواردة لمدينة القصير ومضاعفتها وزيادة أوقات الضخ خاصة في فصل الصيف كذلك استكمال الصرف الصحي في مختلف دن محافظة البحر الأحمر وأحيائها شمالا وجنوبا.