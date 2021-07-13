السعودية.. أمطار وسحب رعدية على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره اليوم الثلاثاء طقسا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، بينما يكون الطقس حارا ومستقرا على باقي مناطق المملكة.

ووفقا لصحيفة عاجل أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

وذكر أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.