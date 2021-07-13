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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تعلق على مساندة السعودية لأزمة تونس الصحية بسبب كورونا

صدى البلد

أشادت الفنانة التونسية لطيفه بالمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدولة تونس في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. 
 

‏وكتبت لطيفة غبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "كمواطنة ‎#تونسية أقول شكرا من القلب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذا الموقف غير المستغرب، الذي تعودناه دائما من ‎#السعودية التي لا تغيب عن أشقاءها في وقت الأزمات ‎#ملناش_غير_بعض ‎#السعودية ‎#تونس".
 

وتستعد المملكة العربية السعودية لإرسال حزمة مساعدات طبية إلى تونس تتضمن مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لمساعدة الدولة للسيطرة على الانتشار السريع لـ فيروس كورونا.

 

 

وتنضم المملكة العربية السعودية إلى الدول العربية الأخرى في مساعدة تونس، التي تواجه انهيار نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك مصر والجزائر والإمارات والكويت وتركيا وقطر.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، إن المساعدات تشمل أيضا 190 جهازا للتنفس ومعدات طبية أخرى.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة انصاف بن علي : "نحن في وضع كارثي، النظام الصحي انهار ولا يمكننا العثور على سرير في المستشفيات إلا بصعوبة كبيرة".

وقال مسؤولون إن وحدات العناية المركزة ممتلئة وهناك نقص حاد في الأكسجين.

 

وتصل المساعدات الأخيرة إلى مليوني جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تم التبرع بها لتونس، وحتى الآن، تم تطعيم 730 ألف شخص فقط من إجمالي 11.6 مليون مقيم بتونس.

وسجلت تونس 106 حالات وفاة اليوم، وسجلت 4300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس كورونا إلى أكثر من 500000 حالة وفاة بحوالي 16500.

 

فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الملك سلمان بن عبدالعزيز الفنانة التونسية لطيفة

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