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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر توقع اتفاق تعاون مع سنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي

اتفاق تعاون بين مصر
اتفاق تعاون بين مصر وسنغافورة في مجال الذكاء الاصطناعي

وقعت مصر وسنغافورة افتراضياً اتفاق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الاتصالات والمعلومات والرقمنة في سنغافورة جوزفين تيو، الذي يتم بموجبه نقل الخبرة المتراكمة والتكنولوجيا السنغافورية إلى مصر، من خلال تنفيذ برنامج توأمة لإقامة مركز تميز بمصر والقيام بتدريب الكوادر المصرية المعنية. 


ألقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري كلمة بهذه المناسبة تضمنت أهمية الاتفاق واتساقه مع البرنامج الوطني المصري للذكاء الاصطناعي. 

 

كما ألقى السفير محمود المغربي، سفير مصر في سنغافورة، كلمة أشاد فيها بالتوصل لاتفاق التعاون وما يمثله من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ويبني على الاستراتيجية المصرية التي يُعتزم تطبيقها بالمدن الذكية الجديدة ويتيح ايضاً شراكات دولية مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ومن بينها سنغافورة.

 

 أكد على تميز العلاقات الثنائية ووجود فرصاً مواتية للانطلاق بها إلى آفاق أرحب.

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