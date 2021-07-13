ديانا يوسف: استخدمت موهبتي في الكتابة من أجل الفضفضة

فضفضة

قالت الكاتبة ديانا يوسف، إنها كانت تريد إعداد كتاب بهدف مشاركة أفكارها مع أكبر عدد من الناس، مشيرة إلى أنها بدأت كتابة كتاب "حياة" منذ بداية أزمة كورونا.

وتابعت "يوسف"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها قامت باستخدام موهبتها في الكتابة من أجل الـ "فضفضة"، وتشجيع الناس في ظل جائحة كورونا، معقبة: "بدأت أكتب حاجات عن كورونا، ولما كنت منفعلة كتبت حاجات عن علاقتي بالناس اللي حواليا".



ولفتت إلى أن الإنسان قد يشعر بأنه وحيد، رغم تواجه وسط الكثير من الناس، معقبة: "في ناس بتشعر بوحدة في وسط الزحمة، ومش بتظهر دا".





وقد أكدت أن الناس مختلفة بشكل عام، ولكنها مماثلة لبعض في تفاصيل الحياة إلى حد كبير، مضيفة أنها والدة لتوأم وصاحبة مدونة معروفة على الإنترنت.



وتابعت، أن غريزة الأم غيرت طريقة تفكيرها بصورة كبيرة، مشيرة إلى أنها بدأت المدونة من باب "الفضفضة"، ولكن شكرها من قبل الكثير من الأمهات أدى لزيادة رغبتها في ممارسة موهبتها في الكتابة من أجل مساعدة الناس.



وأشارت الكاتبة ديانا يوسف، إلى أن كتاب "حياة" نزل السوق منذ 10 أيام، ولديها تخوف كبير من عدم نجاح هذه التجربة.



