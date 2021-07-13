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رئيس التحرير
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البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

صدى البلد

الرئيس السيسي يتابع استعدادات البعثة الأولمبية للسفر إلى طوكيو

صبحي وحطب يشهدان المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل البعثة بحضور السفير الياباني

 

تستعد البعثة المصرية الأولمبية للسفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية من 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل ، وفي ذات السياق ، شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل اكبر بعثة مصرية مشاركة في الاولمبياد والمقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور نوكي ماساكي سفير اليابان بمصر.

 

أكد صبحي في كلمته ان جميع اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا في النجاح والوصول للاولمبياد، ولكن هذه خطوة، وتتبقي المشاركة في منافسات طوكيو والحصول على ميدالية.

 

وأثنى على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية من اجل دعم جميع اللاعبين الرياضيين، وتوفير كل السبل لديهم، مع المتابعة بصفة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اولا بأول، والذي يأتي في إطار حرصه الدائم والمتواصل للنهوض بالرياضة المصرية في شتي المجالات، وايضا  إعداد جيل من اللاعبين المتميزين من أجل الفوز بالميداليات ورفع علم مصر خفاقا بين الدول.

 

وأضاف أن الدولة المصرية الحالية تقدم كل سبل الرعاية للاعبين سواء عن طريق الرعاة او المسؤولية المجتمعية للشركات التي تساهم في تطوير قطاع الرياضة في مصر والنهوض بمستوي اللاعبين.

 

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل الدعم المادي للاتحادات المختلفة واللجنة الاولمبية من اجل اقامة المعسكرات والبطولات المختلفة لتجهيز اللاعبين للمنافسة في طوكيو والعمل على رفع مستواهم البدني.

 

وتمني صبحي السلامة لجميع اللاعبين والحفاظ على سلامتهم في ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق مع اللجنة الطبية المسؤولة واللجنة المنظمة، حيث أن كل لاعب يمثل مصر والقيم المصرية في الالتزام وقواعد اللعب النظيف، وهؤلاء اللاعبون هم خيرة من يمثلون مصر في الخارج.


واختتم صبحي كلمته بأن مصر نجحت في التأهل بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضيا من 23 اتحادا رياضيا، ونسعي لحصد اكبر عدد ممكن من الميداليات في الاولمبياد.


فيما أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المنافسة على الحصول على ميدالية أولمبية هي الشرف والهدف الأسمى لأي رياضي مصري في ظل صعوبة وشراسة المنافسات التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

 

وأضاف أن الدولة المصرية لم تبخل على الاتحادات الرياضية بأي أمر حتى يتمكنوا من الإعداد لهذا الحدث الضخم الذي يشارك به صفوة لاعبي العالم.

 

واختتم تصريحاته أنه يتمنى التوفيق للبعثة المصرية بأكملها في ظل الظروف التي مرت بها جراء التوقف الذي جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أصابها بالشلل المؤقت قبل أن نتعافى منه وننجح في السيطرة عليه.


وتقدم نوكي ماساكي سفير مصر باليابان، بالشكر على حضوره المؤتمر الخاص بالبعثة المصرية المشاركة في طوكيو، ورحب بالبعثة المصرية المشاركة حيث تعتبر البعثة المصرية من اقوي البعثات في افريقيا والشرق الاوسط في قوة منافساتها ولاعبيها القادرين على المنافسة القوية وحصد الميداليات.

 

وأضاف :أود ان اتقدم بالتهاني القلبية لكل اللاعبين والاداريين المشاركين في اولمبياد طوكيو، مرحبا بهم في بلدهم الثاني اليابان.

 

واختتم حديثه للجميع، بأن البطولة تقام في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا متمنياً السلامة لجميع البعثة في ظل احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والمتخذه من قبل اللجنة المنظمة للاولمبياد.

 

شهد المؤتمر الصحفي،  الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر الذي ستشارك به البعثة في أولمبياد طوكيو، وهو الزي المستوحي من العلم المصري.

 

كما تم عرض ما تم انجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

حضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئولي الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.

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