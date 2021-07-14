نقلة حضارية..حياة كريمة تصل لقرية فطيرة بكوم أمبو بـ أسوان ..شاهد

يعد شعار " حياة كريمة " هو الكيان الذى وضعته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات التطوير الشامل للريف المصري والذى ساهم ويساهم فى تحويل واقع الحياة داخل قرى بالكامل إلى الأفضل والأحسن حيث تعمل المبادرة على توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية داخل القرى المستهدفة لتتوفر بذلك بحق حياة كريمة للمواطنين فى مختلف أنحاء محافظات الجمهورية .

وفى محافظة أسوان أقصى جنوب الصعيد نلقى الضوء عبر " صدى البلد " على إحدى القرى المستهدفة من مشروعات حياة كريمة وهى قرية فطيرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان حيث تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى داخل القرى والنجوع تغير حياة المواطن المصرى البسيط لترسم المبادرة الرئاسية البسمة والفرحة والسعادة على وجوه البسطاء .

وفى هذا الإطار يقول محمود محمد - أحد أهالى القرية بأن حياة كريمة وصلت للوحدة المحلية لقرية أقليت وهى قرية أوبو وير ، وجارى تنفيذ محطة المعالجة للصرف الصحى لتخدم كل القري التابعة للوحدة المحلية بإجمالى 8 قرى محلية و 22 تابع ، لتكون بذلك مبادرة حياة كريمة هى مبادرة لحياة جديدة تشهد تغيير فى كل شئ لواقع الحياة لكل الناس ، وحياة كريمة تشمل تنفيذ مشروعات للصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والطرق ، وكذا توفير مجمعات خدمية وغيرها الكثير ، ولهذا نشكر كل القيادات وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل هذه الرعاية الكريمة .

قال عبد الله على - أحد أهالى قرية فطيرة بأن بلادنا وقرانا كانت تعانى من أمور كثيرة جداً ، وكان الوضع سئ جداً مفيش إهتمام بها ، وكان من أكبر المشاكل التى نعانى منها مشكلة الصرف ، وعلى مدار سنين وأعوام طويلة لم يهتم بنا أحد .

وأشار عبد الله على بأن مشكلة الصرف شملت أيضاً وجود مياه جوفية ، وكانت المشكلة والأزمة تتمثل فى عدم وجود أماكن لنزح وكسح مياه الصرف إليها ، ولكن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودخول قرى كاملة بمركز كوم أمبو ومنها قروى إقليت التابع لها قرية فطيرة ليتم توفير العديد من الخدمات والمرافق ومنها الصرف الصحى .

كان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن مشروعات المبادرة الرئاسية تستهدف التطوير الشامل لـ 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث جارى تنفيذ المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين التي تم طرحها في 31 جلسة إستماع والتى تشمل تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لـ 12 مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى بـ 24 قرية بمركزى كوم أمبو وإدفو .

https://youtu.be/ykr0JAJrv1s

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