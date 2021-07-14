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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الأراضى هتبور .. أهالى قرية ابن العاص فى الشرقية يطالبون بتطهير الترعة

صدى البلد

يتضرر أهالي قرية ابن العاص التابعه لمركز ومدينة كفر صقر محافظة الشرقية ، من ضعف مياه الري في الترعة من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة والمتمثلة في الترعة التي تتوسط القرية.


ويقول محمود محمد سالم مناع فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد: إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث إنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، كما انها مسقا للأراضى الزراعية لقرى " الهجارسة و ابن العاص و ابو الشقوق و ابو حموده و كفر غنام "  وسط صمت كامل من المسئولين.


وأضاف: " الترعة تقع في وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش في ظروف بيئية صحية.

 

وأكمل أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالي، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبي الترعة، مما يتسبب في زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

 

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التطهير بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01061490012
 


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية مياه الصرف تطهير الترع الإهمال والتجاهل تجميع القمامة الأمراض والأوبئة صحة المواطنين التطهير بؤرة لتجميع القمامة الحيوانات النافقة خدمة بين الناس الكتلة السكنية مدينة كفر صقر قرية ابن العاص

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