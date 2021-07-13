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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العاملين بالدولة

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركز للتنظيم و الإدارة، إن هناك مشروع قرار ترقية لـ الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وهذا القرار بصدد العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة المالية، بصرف حافز لـ الموظفين.


وزف رئيس الجهاز المركز للتنظيم و الإدارة، بشرى للموظفين على الدرجة الأولى  بأنهم سيحصلون على حافز مالى، موضحًا أن هناك ما يقرب من 880 ألف موظف سيتم ترقيتهم ويحصلون على حافز مادي.

 

كما قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية فى مرحلة دايت بشأن تعيينات المواطنين فى الوظائف الحكومية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن بوابة الوظائف الحكومة بها 1.8 ملايين زائر، ويحق للمواطنين التقدم لـ الوظائف التى تتاح.

ولفت إلى أن البوابة يتاح عليها الوظائف، وطالب من المواطنين متابعة الصفحة و التقديم عليها.

وأشار إلى أن وزارة الرى تعلن عن احتياجها لـ مهندسين، وهناك طلب لـ اعضاء من هيئة الدريس، لـ العمل بجنوب الوادي.

وكشف أن هناك 6577 وظيفة متاحة على بوابة الوظائف الحكومية.

 

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتم الاستغناء عن أى موظف من الجهاز الإداري للدولة، حال الانتقال للعاصمة الإدارية، موضحًا أن هناك موظفين تم اختيارهم، وهناك لم يتم اختيارهم، مؤكدًا :"  لن يضار أى موظف من عمليات الإصلاح الإداري للدولة"، أن هناك خطة للتعامل مع الموظفين التى لن تنتقل لـ العاصمة الإدارية، والدولة تضع حلول لكل شئ.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،إلى أنه سيتم توزيع الموظفين على الجهات التابعة، معلقًا : " فى ناس بتيجى من المحافظات سيتم توفير فرص لهم فى المحافظة بنفس المرتب دون الانتقاص منه".


وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير بـ موظفيها، وعلى الجميع أن يطمأن.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن  إجمالي عدد من تم تدريبهم حتى الآن بلغ ٥٦ ألفا و ٥٨٧ موظفا، منهم 27 ألفا و 296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و 832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية، و ١٢٠٠ موظفا تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.

وأضاف  أن  الجهاز يواصل تنفيذ البرامج التخصصية، وانتهى من تدريب 1048 موظفا في برنامج التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدريب 970 موظفا على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية، وتدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية، و 628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية، و 297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات، و 175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الكشاوى الحكومية، و 84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.


وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط.


 

ترقية الجهاز الإداري للدولة رامي رضوان الموظفين حافز مالى

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