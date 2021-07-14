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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تقديرا لمجهوداتهم.. محافظ الشرقية يكشف تفاصيل افتتاح نصب تذكاري للجيش الأبيض

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كشف ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل افتتاح أول نصب تذكاري  لشهداء الجيش الأبيض في  ديوان المحافظة.

وقال ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،  :" ما فعلنا هو تقدير لمجهودات الأطقم الطبية والأطباء خاصة في ظل جائحة كورونا ".

وأضاف ممدوح غراب :" عدد كبير من الأطقم الطبية أصيب بفيروس كورونا وبعضهم توفي نتيجة إصابته بالفيروس، ووكيل وزارة الصحة أبدى رغبة في إنشاء نصب تذكاري لشهداء الجيش الأبيض في  ديوان عام الوزارة".

وتابع ممدوح غراب :"  ما تم فعله هو أبسط شيء يتم تقديمه تقديرا لتضحيات الأطقم الطبية والجيش الأبيض".

نصب تذكاري للجيش الأبيض 

افتتح  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أول نصب تذكارية للجيش الأبيض بجمهورية مصر العربية، وذلك بديوان عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في حضور  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، و المهندس سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة، و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك تقديراً للدور البطولي والمذهل للجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وعطائهم المستمر، خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين، وتقديراً وعرفانا بأبطالنا من شهداء الجيش الأبيض والذي ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية للحفاظ علي صحة المواطنين. وتقديراً لما يقوم به جميع الفرق والطواقم الطبية بمصر من أطباء وتمريض وصيادلة وعمال وغيرهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه  قام المحافظ بافتتاح أعمال التطوير بإدارة الموارد البشرية بديوان مديرية الصحة بالشرقية، والتي تم دعمها من ميزانية المديرية ومشاركة من المجتمع المدني بتكلفة مليون جنيه، وتستوعب الإدارة ٨٧ موظفا في كل أقسام شئون العاملين، ويتم تعامل المترددين من خلال الشبابيك مما أدى إلي سهولة ويسر تقديم الخدمة.

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