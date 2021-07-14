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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

4641 طالباً وطالبة بثانوية أسوان يؤدون امتحان الرياضيات البحتة .. اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسوان

يتوجه صباح اليوم الأربعاء 4641 طالباً وطالبة " بالشعبة العلمية " للثانوية العامة بأسوان لأداء امتحان الرياضيات البحتة " جبر وهندسة فراغية " داخل 30 لجنة امتحانية من إجمالى 6816 طالباً وطالبة للشعبتين على مستوى إدارات أسوان الخمس وذلك وفقاً لنظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات وإتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.   

من جانبه قال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إنه تم تطهير وتعقيم اللجان البالغ عددها 30 لجنة على مستوى المحافظة لإستقبال 6815 طالبًا وطالبة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية منعقدة بشكل مستمر حتى نهاية الامتحانات وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات بسلاسة ويسر وتذليل أي عقبات.

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وأشار خالد قبيصي إلى أنه تمت تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة ، كما أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان ، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه بالتوازى مع ذلك تم توفير استراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع استراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات وإحتياجات المعلمين الضرورية ، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألفاً و387 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفاً و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

وكانت قد بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان فى استقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الماراثون السنوى والذى يستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

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