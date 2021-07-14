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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً فى ترعة الفؤادية بقنا

الطالب الغريق
الطالب الغريق

تمكنت جهود قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً  أمام قرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.


تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت باستخراج جثة محمود على محمود ١٧ عاماً ، طالب بالصف الأول الثانوى، من ترعة الفؤادية بقرية العضاضية.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بفريق من الإنقاذ النهرى، و الذى تمكن صباح اليوم الأربعاء، من انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى أبوتشت العام .

 

وكان الطالب لقى مصرعه غرقاً فى ترعة الفؤادية ، أثناء مشاركته مع آخرين السباحة فى الترعة دون إجادة السباحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا قوات الإنقاذ النهري العضاضية قرية أبوتشت انتشال شاب غريق

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