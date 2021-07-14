انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً فى ترعة الفؤادية بقنا

تمكنت جهود قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا ، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً أمام قرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.



تلقى اللواء محمد أبو المجد ، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت باستخراج جثة محمود على محمود ١٧ عاماً ، طالب بالصف الأول الثانوى، من ترعة الفؤادية بقرية العضاضية.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الإدارة، بفريق من الإنقاذ النهرى، و الذى تمكن صباح اليوم الأربعاء، من انتشال الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى أبوتشت العام .

وكان الطالب لقى مصرعه غرقاً فى ترعة الفؤادية ، أثناء مشاركته مع آخرين السباحة فى الترعة دون إجادة السباحة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.