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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تكشف عن أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2021/ 2022

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تستعد الجامعات المصرية لانطلاق مارثون التنسيق الذي سيبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتائج، ويتم التسجيل على ثلاث مراحل وفق قواعد العام الماضي.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قواعد تنسيق المجلس الأعلى للجامعات تسير هذا العام مثل العام الماضي دون تغيير كما أقر المجلس الأعلى للجامعات.

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وأضاف "المصدر"، أن قواعد العام الماضي تشمل، إتاحة 75 رغبة لكل طالب خلال التسجيل المراحل الثلاث للتنسيق بجميع الشعب، بينما يكون للأوائل من طلاب الثانوية العامة الذين يبلغ عددهم 500 طالبا بكل شعبة، استثناءا من التوزيع الجغرافي والإقليمي.

كان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.


وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

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