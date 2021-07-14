البدرى يطلب طائرة خاصة لبعثة منتخب مصر فى الجابون

طالب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، مسئولى اتحاد الكرة بضرورة توفير طائرة خاصة لتقل بعثة الفراعنة المتوجهة لمواجهة الجابون سبتمبر المقبل فى الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويرغب حسام البدرى فى توفير أكبر قسط من الراحة للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة الجابون والتى تأتى بعد أيام قليلة من مباراة الفراعنة أمام أنجولا بالقاهرة فى الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد موافقة الإتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف على الموعد الذى حدده الفراعنة لمواجهة أنجولا فى الرابع من سبتمبر المقبل حتى يتم حجز الطائرة الخاصة للفراعنة وفقا لطلبات حسام البدرى .

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا الفترة من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل موعدا للتوقف الدولى وفقا للأجندة الدولية وهو ما يعنى إقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 خلال تلك الفترة .