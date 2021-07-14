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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: 9 خطوات لتسجيل الرغبات إلكترونيا للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية

صدى البلد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحيا لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://tansiksec.emis.gov.eg

 

و نوضح لراغبى الالتحاق بالمدارس التكنولوجيا خطوات التقديم الإلكترونى : 

 

  • يجب تسجيل البريد الالكتروني الباسورد لتسجيل الدخول بالموقع
  • تسجيل اسم الطالب
  • تسجيل مدرية التربية و التعليم التابع لها الطالب
  • المنطقة التعليمية التابع لها الطالب
  • المدرسة الخاصة بالطالب
  • درجة الطالب
  • اخر موعد للتقديم بالمديرية التابع لها
  • الضغط على خريطة التنسيق
  • ملئ الرغبات الخاصة بالطالب

 

الجدير بالذكر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

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