برئاسة رئيس مجلس الشيوخ.. تدشين المحكمة العربيةللتحكيم وتسوية منازعات الاستثمار

عقدت المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار أولي اجتمعاتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الامناء والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس الإدارة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وبحضور المهندس أشرف رشاد الشريف نائب رئيس مجلس الإدارة وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والمهندس يسري المغازي أمين المجلس بالمحكمة ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة بمقر المحكمة.

بدأت الجلسة بكلمة من المستشار عيد الوهاب عبد الرازق مهنئا اعضاء مجلس ادارة المحكمة بقرب حلول عيد الاضحي المبارك مؤكدا وضع الضوابط لعمل المحكمة العربية ووضع مصر في الريادة دائما وكونها من اوائل الدول في مجال التحكيم العربي.



وأكد عبدالرزاق علي استقلالية العمل وفض المنازعات بصورة تضمنها الشفافية بين اي من الاطراف المتنازعة مؤكدا ان هناك مقر جديد للمحكمة بالعاصمة الإدارية في الفترة القادمة.



وأشار محمدي احمد الني أمين عام مجلس الوحده الاقتصاديه الي ان دور المحكمه العربيه يكمن في وجوده كهيئة مستقله بذاتها وحتي يطمئن المستثمر او الدولة حينما يكون هناك فض لاي منازعه استثمارية بأن هناك عمل مؤسسي ثابت وقواعد يثني عليها مشيرا الي أن عمل هذه المحكمة سوف يكون علي خطين متوازيين جزء خاص بهيئة المحكمة والاخر مختص بفض المنازعات وفحصها بصورة مكتملة للوصول الي الحكم الأمثل.