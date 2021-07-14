برنامج تفاصيل يستجيب لاستغاثة والدة طفل يحتاج عملية جراحية

استجاب برنامج " تفاصيل" المذاع على قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل إلى استغاثة أم أدم والدة أحد الأطفال في حاجة لعملية جراحية.



وقدم برنامج تفاصيل الدعم الكامل لـ حالة الطفل آدم، وأضافت الإعلامية نهال طايل أن حالة الطفل ستتحسن مع الوقت بعد إجراء العملية بنجاح.

وتفقدت الإعلامية نهال طايل الطفل آدم وأسرته بعد إجراء العملية.





وينتمي برنامج "تفاصيل" إلى طبيعة البرامج الاجتماعية، حيث تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.



نهال طايل قدمت برنامج "تفاصيل" على فضائية المحور، وهو برامج اجتماعي، تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.



