عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

صدى البلد

شهدت الساحة الفنية الفترة الماضية تعرض عدد من النجوم الكبار الي وعكات صحية ودخلوا على اثرها المستشفى  ومنهم من تجاوز الازمة بسلام ومنهم مازال داخل غرفة العناية المركزة ومن بين هؤلاء النجوم الزعيم عادل إمام وأمير الطرب هاني شاكر والفنانة دلال عبد العزيز والتي تعتبر ضمن الـ حالات الحرجة والتي لازالت تحت العلاج نظرا لتدهور الحالة الصحية التي مرت بها  منذ اصابتها بفيروس كورونا المستجد .

الفنان عادل إمام

اثيرت موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع أثيرت بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه.

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة. 

امير الغناء هاني شاكر 

 تعرض الفنان هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة قبل ساعات من إقامة حفل بدار الأوبرا، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة وإيداعه العناية المركزة إثر إصابته بإجهاد ومشكلات في القلب.

وكشف هاني شاكر، عن تطورات حالته الصحية من خلال فيديو من على سريره في المستشفى.

وقال: "جمهوري الحبيب بعتذر عن حفلة النهارده في الأوبرا وأنا تعبان شوية وضربات قلبي ليست جيدة، وأقوم بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل أتواجد 48 ساعة في العناية، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية لهاني شاكر وعادل إمام ودلال عبد العزيز من خلال الفيديوجراف التالي.

الحالة الصحية عادل إمام هاني شاكر دلال عبد العزيز النجوم

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ترشيحاتنا

ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات بـ ألمانيا.. وميركل تصفها بـ الكارثة

مميش يتلقى خطاب شكر من اليابان لجهوده في الإفراج عن السفينة البنمية

8 كلمات كان يكثر منهم النبي .. أغتنمها هذه الأيام

بعد اعتذار الحريري.. أول تعليق من الرئاسة اللبنانية

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

بعد تصريحات رئيس الوزراء..غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ