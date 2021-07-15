فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

شهدت الساحة الفنية الفترة الماضية تعرض عدد من النجوم الكبار الي وعكات صحية ودخلوا على اثرها المستشفى ومنهم من تجاوز الازمة بسلام ومنهم مازال داخل غرفة العناية المركزة ومن بين هؤلاء النجوم الزعيم عادل إمام وأمير الطرب هاني شاكر والفنانة دلال عبد العزيز والتي تعتبر ضمن الـ حالات الحرجة والتي لازالت تحت العلاج نظرا لتدهور الحالة الصحية التي مرت بها منذ اصابتها بفيروس كورونا المستجد .

الفنان عادل إمام

اثيرت موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع أثيرت بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه.

وكان آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى عرض العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية "بودى جارد" بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة شاهد وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

عادل إمام قرر أن يحصل على راحة هذا العام وألا يشارك فى عمل درامى جديد برمضان المقبل لمنحه راحة سلبية فى الفترة الحالية بعد تقديمه عدد من الأعمال الناجحة.

امير الغناء هاني شاكر

تعرض الفنان هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة قبل ساعات من إقامة حفل بدار الأوبرا، وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصة وإيداعه العناية المركزة إثر إصابته بإجهاد ومشكلات في القلب.

وكشف هاني شاكر، عن تطورات حالته الصحية من خلال فيديو من على سريره في المستشفى.

وقال: "جمهوري الحبيب بعتذر عن حفلة النهارده في الأوبرا وأنا تعبان شوية وضربات قلبي ليست جيدة، وأقوم بعمل تحاليل وفحوصات ولازم على الأقل أتواجد 48 ساعة في العناية، وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية لهاني شاكر وعادل إمام ودلال عبد العزيز من خلال الفيديوجراف التالي.