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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير.. جالاتا سراي سبب أزمة وردة في باوك

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن سبب مشاجرة محترفنا المصري عمرو وردة، مع الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق باوك اليوناني.

وذكر موقع “ فوتو سبور” التركي أن نادي جالاتا سراي التركي هو سبب المشاجرة التي جمعت وردة ولوشيسكو.

وأشارت الصحيفة أن وكيل أعمال وردة اتفق مع جالاتا سراي على نقل اللاعب للفريق بصفة مجانية، مما أدى إلى افتعال اللاعب لتلك المشاجرة.

قام المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني بطرد اللاعب المصري عمرو وردة في مران الفريق، الثلاثاء.


ووفقًا لتقارير صحفية يونانية، فإن لوشيسكو قام بطرد وردة من المران لسوء سلوكه في الحصة التدريبية، خلال معسكر الفريق في هولندا للتحضير للموسم المقبل.

وتابعت التقارير أن وردة اعترض بطريقة غير لائقة على قرار المدرب الروماني المدير الفني السابق للهلال السعودي، وركل زجاجة مياه غاضبا.

وقال رازفان لوشيسكو نقلا عن التقارير اليونانية: "لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة".

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