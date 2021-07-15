لامبورجيني افينتادور LP780 الجديدة تشارك بسباق تل جودوود للسرعة

أعلنت شركة لامبورجيني عن نسختها النهائية من أفينتادور والتي تسمى LP780 ، قبل أن يتم توقف انتاجها وانهاء مسيرتها الطويلة ، من خلال الكشف عنها في مهرجان جودوود للسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وأوضحت شركة لامبورجيني ان السيارة أفينتادور LP780، ستكون ذات اصدار محدود يقدر بـ 600 نسخة ستتنوع ما ما بين 350 كوبيه و 250 سيارة رودستر .

وتستمد السيارة أفينتادور LP780 من محرك 6.5 ليتر من الطبيعي أن يكون -V12، يضخ 770 حصان و 531 رطل قدم (720 نيوتن متر) من عزم الدوران ، و ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي ذو سبع سرعات بقابض واحد يرسل الطاقة عبر جميع العجلات الأربع .

وتصل سرعة السيارة أفينتادور LP780إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) في 2.8 ثانية وقوة تصل إلى 221 ميلاً في الساعة (355 كم / ساعة) سرعة.

وكانت شركة لامبورجيني ، قد كشفت النقاب عن السيارة أفينتادور LP780 قبل بضعة أشهر ، فقد جلبت بالفعل نموذجًا أوليًا مموهًا من وحش المسار فقط. وصل قسم سكوادرا Corse في Lamborghini أيضًا إلى قمة التل مع هوراكان سوبر تروفيو EVO2 الذي يتميز بتصميم جريء بشكل لا يصدق يتناسب مع فيلم باتمان.

كما ظهرت السيارات هوراكان إيفو وأوروس في Supercar Paddock وتم قيادتهما إلى أعلى التل. جودوود الشهيرة خلال المهرجان الأسبوع الماضي .