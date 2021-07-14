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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل تطرح أسترا الجديدة موديل 2022.. صور

اوبل استرا موديل
اوبل استرا موديل 2022

أعلنت شركة أوبل عن موديل 2022 من طراز أسترا، والذى سيكون النسخة الأخيرة من هذا الطراز الشهير التى ستعمل بمحركات الاحتراق الداخلي؛ بعد تقديم العديد من الصور التشويقية لها خلال الفترة القادمة، والتي تشير إلى أنها ستكون قادرة على منافسة نفس الطرازات من فئتها.

وستستمد السيارة اوبل استرا موديل 2022 ، قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1200 سي سي مزود بشاحن تربو قادر على توليد قوة 110 أحصنة أو 130 حصانًا، ومحرك ديزل سعة 1500 سي سي بقوة 130 حصانًا، وسيتوافر إصدار هجين بقوة 225 حصانًا.

اما عن ناقل الحركة للسيارة اوبل استرا موديل 2022 ، فيتكون من 6 سرعات يدوى كتجهيز قياسي مع محركات البنزين والديزل، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات للنسخة الهجينة.

 

وظهر التصميم الخارجي للسيارة اوبل استرا موديل 2022 ، على كشافات امامية بتقنية Matrix LED ، بالإضافة الى مقصورة داخلية تعتمد على شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 10 بوصات لنظام المعلومات والترفيه ، و مجموعة العدادات الرقمية بالكامل لها نفس الحجم .

وأوضحت أوبل ان سيتم فتح باب الطلب على السيارة اوبل استرا موديل 2022 ، في الخريف القادم من هذا العام على ان تتم عملية التسليم في بداية عام 2022 .

اوبل بسبب انقطاع الكهرباء أسترا الاحتراق الداخلي اوبل استرا اوبل استرا موديل 2022

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