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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد لحم البتلو.. غني بفيتامين ب أبرزها

فوائد لحم البتلو
فوائد لحم البتلو

 لحم البتلو يعتب من أكثر الخيارات الشائعة  عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء، الفرق الوحيد بين لحم البقر ولحم البتلو هو أن لحم البقر يأتي من الأبقار البالغة بينما يأتي لحم البتلو من العجول،  يحتوي كل من لحم البقر ولحم العجل على مغذيات مشتركة ومعادن وفيتامينات أساسية على الرغم من أن لحم العجل يحتوي على شيء فريد يجعله طعامًا صحيًا.

 

فوائد لحم البتلو

 

كشف موقع lifeberrys، عن أبرز فوائد لحم البتلو فيما يلي …

 

تُظهر لك قطع مماثلة من لحم العجل ولحم البقر بوضوح سبب كون لحم العجل خيارًا أكثر ذكاءً للأشخاص المهتمين بالنظام الغذائي،  قطع لحم البتلو 3 أونصات تساوي 5.38 جرام من الدهون فقط.

 ستندهش من معرفة أنه من صافي القيمة 5.38 جرام من الدهون ، يتبقى 2.15 جرام فقط من الدهون المشبعة، كما تعلم ، ينصح بتناول الدهون المشبعة بكميات محدودة في اليوم، يفوز لحم البتلو  به بسهولة بما يحتويه من لحم .

 

- لحم البتلو يتميز بأنه منخفض الكوليسترول يبلغ 114 ملليغرام فقط.

 

-تبلغ قيمة قطع لحم البتلو الدائرية المكونة من 3 أونصات 30.7 جم من البروتين ، بينما يمنحك اللحم البقري بروتينًا أقل بقليل يبلغ 30.3 جم. لذلك ، بالنسبة لآكلي اللحوم الذين يبحثون عن المزيد من البروتين ، فإن لحم البتلو لا يزال ممتازًا.

 

- لحم البتلو غني بفيتامين ب. هذا الفيتامين ضروري للطاقة والتمثيل الغذائي الصحي، بخلاف فيتامين ب ، يعد لحم البتلو مصدرًا غنيًا لفيتامين ب 12 والثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك.

 

-يمكن أن يزودك لحم البتلو بنسبة 2 في المائة من قيمة الصوديوم اليومية المطلوبة بقطع دائري 3 أونصات،  يحتوي لحم ابتلو على 57 ملليجرام من الصوديوم وهو أكثر من 38 ملليجرام من الصوديوم في لحم البقر.

 

- كمية الحديد مماثلة لقطع لحم البتلو ولحم البقر هو نفسه، كما أن مستوى الزنك هادئ مشابه أيضًا لـ 3.37 ملليجرام في لحم البتلو و 3.38 ملليجرام في لحم البقر.

 

-الأشخاص الذين يعيشون حياتهم في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، يمكنهم تناول لحم البتلو بحرية لأنه لا يحتوي على كربوهيدرات .

- لحم البتلو يمكن امتصاصه بسهولة عن طريق الجهاز الهضمي، يمكن للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في هضم لحم البقر أو أي لحوم حمراء أخرى تجربة لحم البتلو.

 

-اعتبارًا من الآن ، يعد لحم البتلو أكثر خيارات اللحوم الحمراء أمانًا،  الأشخاص الذين لا يريدون المخاطرة بحياتهم بتناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية والكوليسترول ، لا يزال بإمكانهم تناول لحم البتلو دون أي قلق.

 

-من فوائد  لحم البتلو  أنه غني بـ الفيتامينات والمعادن

 

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