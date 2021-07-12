شكل اللحم الفاسد بالصور.. علامات خضراء ولزوجة

يبدأ المسلمون في شراء لحم عيد الأضحي ولكن هناك العديد من التحذيرات قبل شراء اللحوم وذلك للابتعاد عن اللحم الفاسد والتفرقة بين اللحم الفاسد والصالح ولذلك نقدم لكي اليوم كيفية معرفة اللحم الفاسد وذلك من خلال شكل اللحم الفاسد بالصور.

يعد شكل اللحم الفاسد بالصور هو أكثر الأشياء التي تتعرف من خلالها كيف تعرف اللحم الصالح من الفاسد ، ولذلك نعرض لكم شكل اللحم الفاسد بالصور والتي تكون عليها بعض البقع الخضراء أو الحبوب البيضاء كما أن ملمسها يكون غير متناسق وبها العديد من العضلات الظاهرة حيث تكون الياف قطعة اللحمة منفصلة عن بعضها.

شكل اللحم الفاسد بالصور



حيث ان اللحوم الجيدة تعرف عن طريق الأوردة مثل تراكم الدهون وعادة ما يكون مذاقها أكثر طراوة وعصارة من اللحوم الخالية من الدهون. كلما كان اللحم رخاميًا ناعمًا ، كان طعمه أفضل ، لأن الدهون هي الناقل للعديد من النكهات ، والتي لا تتطور إلا أثناء القلي أو الطهي.

شكل اللحم الفاسد

وقد يتضح شكل اللحم الفاسد بالصور انها لحوم خضراء وبها العلامات المتغيرة عن شكل اللحم الصالح حيث تتعرض اللحوم لسرعة فساد وذلك بسبب عدم وصول اللحوم للوسط الحامضي او ما نطلق عليه تشميع اللحم ، الوسط الحامضي يعمل كمادة حافظة ربانية للحوم ويعمل ايضا على تطرية انسجتها واكسابها مذاقاً طيباً .



قد تبدو اللحوم جيدة ظاهريا ثم مع وضعها في الثلاجة او الفريزر تفسد سريعا وتتحول الى اللون الاخضر او الرمادي او الاسود خاصة مع تكديس اللحوم فوق بعضها ، يحدث هذا نتيجة احتوائها على الدماء وعدم حامضية وسطها وتحتار ربات البيوت في هذه الظاهرة التي لا يجدون لها تفسيرا .

اخضرار اللحم في الثلاجة

كما نجد شكل اللحم الفاسد بالصور يظهر اخضرار اللحم في الثلاجة قد يدل علي فسادها وانها غير صالحة لتناولها او طبخها.

وقد توجد علامات لفساد اللحمة بعيدا عن شكل اللحم الفاسد بالصور، من خلال ظهور رائحة كريهة للحم مما يدل ذلك علي فساد اللحم كما تظهر بعض العلامات وانفصال الياف اللحوم .

وقد نجد ان شكل اللحم الفاسد بالصور يظهر لزوجة في اللحم وعدم لمعانها وانطفائها.