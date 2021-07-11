عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشارى تغذية: اللحوم البيضاء والأسماك مليئة بالأوميجا 3 المفيدة للجسم

استشارى تغذية
استشارى تغذية

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، استشارى التغذية، إن البروتين له مصادر كثيرة فى الطعام الذى نتناوله، لذلك لابد من تنوع المصادر الحيوانية والنباتية.

وأضافت  استشارى تغذية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،أن اللحوم البيضاء والأسماك مليئة الاوميجا 3 المفيدة للجسم، إلى  جانب البروتينات النباتية فى الفول واللوبيا وغيرها .

نظام كيتو

وأشارت  استشارى تغذية إلى أن هناك مصادر متعددة للبروتين، ولكن هناك أنظمة كثيرة للدايت الناس تتبعه بدون وعي بأضراره، لافتة إلى ان نظام “كيتو” له توصيات في حالات معينة.   

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة منى عبد المطلب، استشاري التغذية والباطنة العامة، إن مناعة وقوة تحمل الجسم ومقاومته لأي عدوى فيروسية او بكتيرية أو فطرية تعتمد على نوعية الطعام التي يتغذي عليها جسمه، فيجب أن يحصل على كل من  الفيتامينات والمعادن حتى يصبح طعاما متوازنا لجسمه.

وأضافت "استشاري التغذية والباطنة العامة"، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن التجربة العملية في فترة كورونا أثبتت أن جميع الأجسام التي تحصل على تغذية سليمة، دائما تتعرض على فيروس بأعراض خفيفة جدا.

وأشارت "عبدالمطلب"، إلى أن توجد بعض العناصر التي لم توجد داخل الجسم بصورة طبيعية، لذلك يجب أن نحصل عليها من بعض المواد الغذائية، ومنها فيتامين أ و فيتامين سى، وحتى انهم اكثر العناصر سهولة في الحصول عليهم بصورة يومية، مضيفة أن الفطر الأبيض يرتبط ارتباطا وثيقا بضعف المناعة وأمراض الضغط والسكر لدى الإنسان.

وأكدت أن الحرارة تقوم بقتل الفيتامينات التي توجد داخل الأطعمة وخاصة فيتامين سى، حيث إنه عند تعرضه للحرارة يقوم بخسارة حوالى 50% من قيمته الغذائية، مشيرة إلى أنه عند تعرض الخضار لفترة كبيرة من الحرارة يقلل من كمية فيتامين سي التي توجد بداخله.

وتابعت استشاري التغذية والباطنة العامة، أنه يمكن الحصول على فيتامين سى من الفاكهة والسلاطة.

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، إستشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن الفم هو خط الدفاع الأول لأى هجوم ميكروبي خاصة فى هذا الوقت وانتشار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الفيروس من الممكن أن يدخل عن طريق الأغشية للأنف والفم والعين.


وأضافت أنه يجب المحافظة على الفم حتى لا يصاب بالأمراض، ويتم ذلك عن طريق الممارسات اليومية الصحيحة وتحافظ عليه بحيث لا يسمح بدخول أى ميكروب.


ونصحت بتجنب السكريات منها السكر الأبيض والحلويات وما شابه، لافتة إلى أنها تزيد من نسبة تسوس الاسنان وتقلل مناعة الفم وتؤثر على البكتيريا الموجودة به، وحين يتم تناولها يجب تناولها مع الوجبة الرئيسية.


وأكدت أنه يجب تجنب تناول أى سكريات قبل النوم ، وتناول أى طعام به ألياف مثل ثمرة خضروات أو فاكهة ومنتجات ألبان مثل الألبان أو الجبن، حيث أنها تساعد الفم فى حماية أى ميكروب.


وأشارت إلى أنه يجب تناول المصادر الخاصة بفيتامين سي وألف، الذين سيجعلون الغشاء المخاطي متكامل ولا يعانى من أى جفاف أو فرصة لدخول الفيروس، متابعة أنه من الممكن أخذهم من المصادر الطبيعية فى الطعام مثل الجوافة والفلفل الأخضر أو الألوان والبطاطا والمشمش والكبدة، محذرة من التدخين، حيث أنه يؤدى إلى وجود خلل فى اللثة والمناعة الموجودة فى الفم والأسنان ويقلل الكالسيوم.

منى عبد المطلب استشاري تغذية البروتين لحمة حمراء المصادر الحيوانية الأوميجا 3 اللحوم البيضاء الاسماك الفول واللوبيا

ترشيحاتنا

أسوأ مخاوف أمريكا تتحقق.. كوريا الشمالية والصين تتعهدان بمزيد من التعاون

أداء سلبي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

فضيحة إسبانية.. تاريخ إيطاليا في نهائيات أمم أوروبا

صراع الملايين.. القيمة التسويقية لـ إنجلترا وإيطاليا قبل موقعة نهائي يورو 2020

يورو 2020 .. مشوار ايطاليا وانجلترا في بطولة أمم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ