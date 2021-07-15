هاشتاج #العاشرة للشهداء يتصدر تويتر قبل النهائي الأفريقي

دشن عدد من جماهير النادي الاهلي عبر تويتر هاشتاج #العاشرة_لشهداء الأهلي دعما للنادي الأهلي في مباراة النهائي الأفريقي التي ستقام مساء السبت القادم .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏مرة أخرى مرة أخرى لكي تهتز القاهره لكي تهتز مصر لكي تهتز القارة باكملها لكي نُسُمع العالم ضجيجنا #العاشره_لشهداء_الاهلي" و "‏قاتلوا من اجل الاهلي قاتلوا من اجل من ضحوا بأرواحهم من اجل الاهلي ‎#العاشره_لشهداء_الاهلي".





وقال آخرون "‏دي بطولة الشهداء لا نسمح بتفريط بيها نقدمها لي روح الشهداء ‎#العاشرة_لشهداء_الاهلي " و "‏‎#العاشره_لشهداء_الاهلي بسم الله المجد الشهدا والعاشره لارواحهم الغاليه ".







وعقد بيتسو موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

وشهد مران الفريق الأحمر الأول إنتظام والتر بواليا في المران بعد تماثلة للشفاء من إصابته الأخيرة استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتظم والتر بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأضاف أبو عبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة.

وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب «كهرماء»، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما خضع وليد سليمان، لاعب الفريق لجلسة تأهيل على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالمغرب استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض وليد سليمان حاليا برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من إصابة التمزق في العضلة الخلفية.

وخاض الأهلي اليوم أول مران بالمغرب على ملعب كهرماء، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المغرب أمس، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على متن طائرة خاصة.





