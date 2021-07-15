قبرص تسجل 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قبرص 1120 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في رقم قياسي جديد للإصابات في البلاد.



وذكرت صحيفة فاينانشيال ميرور القبرصية أن البلاد شهدت أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة و165 حالة شفاء، لافتة إلى أن السلطات الصحية في قبرص حذرت من أن انتشار فيروس "كورونا" في البلاد يخرج عن السيطرة.



وتم حتى الآن تطعيم أكثر من 67٪ من السكان بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لكورونا وما يزيد قليلاً عن 50٪ بجرعتين.

وبموجب الأرقام الجديدة ارتفع الوفيات في البلاد إلى 383 حالة والإصابات إلى 87305 أشخاص.