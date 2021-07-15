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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبد الملك يشيد برئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

صدى البلد

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على حوار الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقته انادي الزمالك على قناة on sport .

 

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا: "‏لو قعدت سنة تتكلم مع كابتن حسين لبيب و تسمعه هتبقي مبسوط من طريقته و رده بحكمة و بقوة و بعقل و بحب و غيرة علي نادي الزمالك ربنا يجعل كل ولاد الزمالك زيه و الله اعتقد انه رد علي كل حاجة الناس محتاجة تعرفها".

 

تحدث الكابتن  حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك عن أبرز الملفات التى تخص فريق الكرة أثناء تواجده ضيفا على الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورتس .

وأكد لبيب أن أي شيء سيطلبه باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق سيحاول تلبيته.. مشيرا إلى أن كارتيرون طلب  ضم مهاجم، ولاعبي وسط وظهير أيمن وهو ما نعمل حاليا على تحقيقه لفريق الكرة بناء على طلبات المدير الفني.
 

وأوضح حسين  لبيب فيما يخص الأقاويل التى تشير لرحيل الفرنسى كارتيرون عن الفريق لتدريب الترجى التونسى : لم أتحدث مع كارتيرون حول ما يتردد عن رحيله للترجي التونسي، ولكننا نرى رؤيته للمستقبل وتخطيطه له.
 

وأضاف: تلقينا عروضا رسمية لـ 6 لاعبين في الوقت الماضي ولكننا متمسكون بكل اللاعبين ولو استطاع أي ناد دفع العقود التي سنضعها للاعبين فليقدم لنا عرضا، لكننا سنضع أسعارا عالية لا أحد سيستطيع دفع قيمتها.
 

وأشار لبيب : صفقة سيف الجزيري انتهت مع المقاولون في 25 دقيقة بعد طلب كارتيرون تفعيل شرائه .. فالمهم بالنسبة لنا أن يعرف اللاعب متى سيحصل على مستحقاته.

 

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب باتريس كارتيرون أون تايم سبورت الفرنسي كارتيرون الإعلامى إبراهيم عبدالجواد

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