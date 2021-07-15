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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون ميسي|برشلونة يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. شاهد

ليونيل ميسي نجم فريق
ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن قميصه الاحتياطي، الذي سيخوض به بعض منافسات الموسم الجديد 2021 - 2022.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”، فيديو وصورا لـ قميص الفريق الاحتياطي للموسم الجديد، والذي يميل إلى “بنفسجي فاتح”.

 

ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الإعلان الدعائي للقميص الاحتياطي لفريق برشلونة في الموسم المقبل، حيث كان مشغولا خلال الفترة الماضية، بخوض بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين.

 

 

وتوج ميسي باللقب الدولي الأول له مع منتخب الأرجنتين، الأحد الماضي، بعد قيادة التانجو للفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي كوبا  أمريكا.

 

يذكر أن عقد ليونيل ميسي انتهي مع نادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

 

ميسي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. والإعلان الرسمي هذا الأسبوع
 

في سياق متصل، أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أمس، الأربعاء، أن ميسي وافق على تجديد عقده مع برشلونة، وخفض راتبه السنوي  50%.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يعي جيدًا طبيعة الوضع المالي الصعب لدى برشلونة في الفترة الحالية، وأن راتبه لم يكن عائقًا أمام إعلان تجديد عقده، واتفق الطرفان، لكنهما كان يجدان حلًا في مسألة الضرائب الخاصة في الدوري الإسباني.

 

وأضافت الصحيفة، أن الإعلان عن تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، سيكون هذا الأسبوع. 

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