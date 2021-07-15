بدون ميسي|برشلونة يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. شاهد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن قميصه الاحتياطي، الذي سيخوض به بعض منافسات الموسم الجديد 2021 - 2022.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”، فيديو وصورا لـ قميص الفريق الاحتياطي للموسم الجديد، والذي يميل إلى “بنفسجي فاتح”.

ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الإعلان الدعائي للقميص الاحتياطي لفريق برشلونة في الموسم المقبل، حيث كان مشغولا خلال الفترة الماضية، بخوض بطولة كوبا أمريكا مع الأرجنتين.

"𝑊𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒, 50 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑎𝑔𝑜, 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑚𝑎𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦."



A tribute to our first female players 💜 @FCBFemeni pic.twitter.com/gbcg5qry8t — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021

وتوج ميسي باللقب الدولي الأول له مع منتخب الأرجنتين، الأحد الماضي، بعد قيادة التانجو للفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي كوبا أمريكا.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي انتهي مع نادي برشلونة في 30 يونيو الماضي.

ميسي يوافق على تجديد عقده مع برشلونة.. والإعلان الرسمي هذا الأسبوع



في سياق متصل، أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أمس، الأربعاء، أن ميسي وافق على تجديد عقده مع برشلونة، وخفض راتبه السنوي 50%.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يعي جيدًا طبيعة الوضع المالي الصعب لدى برشلونة في الفترة الحالية، وأن راتبه لم يكن عائقًا أمام إعلان تجديد عقده، واتفق الطرفان، لكنهما كان يجدان حلًا في مسألة الضرائب الخاصة في الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن الإعلان عن تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، سيكون هذا الأسبوع.

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